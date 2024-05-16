T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Dosya No: 2024/105 Esas Tapu kayıt maliki A Ak İnşaat Mimarlık Mühendislik Ticaret Limited Şti.'ne ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yalıncak Mahallesi 146 ada 81 parsel sayılı 105,95 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 28/05/2024-10.55 2024/106 Esas Tapu kayıt malikleri Ahmet KELEŞ, Fuat KELEŞve Zihni KELEŞ'e ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yalıncak Mahallesi 146 ada 85 parsel sayılı 457,64 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 26,72 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 28/05/2024-10.55 2024/107 Esas Tapu kayıt malikleri Ahmet KELEŞ, Fuat KELEŞ, Nurdan KELEŞ, Sevinç ÖZDÜNDAR, Şadiman UZUN ve Zihni KELEŞ'e ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yalıncak Mahallesi 146 ada 35 parsel sayılı 1.975,21 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 135,40 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 28/05/2024-11.00 2024/108 Esas Tapu kayıt malikleri Aynur ERDOĞAN, Eşref ERDOĞAN, Fatime KELEŞ, Fatma NUR KELEŞ, Gülen ERDOĞAN, Habib KELEŞ, Hakkı Mahir ERDOĞAN, İsmail KELEŞ, Şeyda ERDOĞAN, Türkan ERDOĞAN ve Yücel ERDOĞAN'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yalıncak Mahallesi 146 ada 34 parsel sayılı 1.490,87 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 59,20 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 28/05/2024-11.00

Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazlarınKarayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak terkinine ve tesciline yönelik kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi'ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lik kısımlarının Karayolları Genel Müdürlüğü adına tesciline ve yol olarak terkinine karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince

Basın No: ILN02033232

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