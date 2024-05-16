T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Giriş Tarihi: 17.05.2024 00:00
|Dosya No: 2024/105 Esas
|Tapu kayıt maliki A Ak İnşaat Mimarlık Mühendislik Ticaret Limited Şti.'ne ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yalıncak Mahallesi 146 ada 81 parsel sayılı 105,95 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 28/05/2024-10.55
|2024/106 Esas
|Tapu kayıt malikleri Ahmet KELEŞ, Fuat KELEŞve Zihni KELEŞ'e ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yalıncak Mahallesi 146 ada 85 parsel sayılı 457,64 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 26,72 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 28/05/2024-10.55
|2024/107 Esas
|Tapu kayıt malikleri Ahmet KELEŞ, Fuat KELEŞ, Nurdan KELEŞ, Sevinç ÖZDÜNDAR, Şadiman UZUN ve Zihni KELEŞ'e ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yalıncak Mahallesi 146 ada 35 parsel sayılı 1.975,21 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 135,40 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 28/05/2024-11.00
|2024/108 Esas
|Tapu kayıt malikleri Aynur ERDOĞAN, Eşref ERDOĞAN, Fatime KELEŞ, Fatma NUR KELEŞ, Gülen ERDOĞAN, Habib KELEŞ, Hakkı Mahir ERDOĞAN, İsmail KELEŞ, Şeyda ERDOĞAN, Türkan ERDOĞAN ve Yücel ERDOĞAN'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Yalıncak Mahallesi 146 ada 34 parsel sayılı 1.490,87 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 59,20 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 28/05/2024-11.00
Basın No: ILN02033232
#ilan.gov.tr