T.C.BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/253

Davacılar, Ayda Tanyeli, Ayla Ekinci, Ayşe Deniz, Ayşe Belgin Ertam, Ayşe Ekin Altıntaş Arslan, Ayşe Sevgi Üçdal, Billur Ömürbek, Birgül Kaya, Cenk Mızrak, Demet Öğleni, Emine Meral Tunalı, Erhan Ekinci, Esra Ganimet Öğleni, Evin Barış Altıntaş Korkmaz, Feryal Konuk, Halit Tuğrul Sarıkahya, İhsan Burak Çulhacı, İpar Canan Ekinci, Mehmet Ondur, Mehmet Ayhan Ertürk, Memet Rende, Mustafa Taşer, Müberra Anak, Nazire Sezgin, Necip Bingöl, Nesibe Sedef Sezgin, Nureddin Besaven Özhan, Özgül Sürel, Sabri Ünay Çulhacı, Selçuk Zafer Kırımlı, Ülüve Koray Atmanoğlu, Zeynep Deniz Doğan tarafından Davalılar, Bodrum Belediye Başkanlığı, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü aleyhine dava konusu Muğla ili Bodrum ilçesi Gündoğan mahallesi Bucakyer mevkii 11 pafta 932 parsel sayılı taşınmaz hakkında mahkememizce 2024/253 esas sayılı dava dosyası açılmış olup,

Dava konusu Muğla ili Bodrum ilçesi Gündoğan mahallesi Bucakyer mevkii 11 pafta 932 parsel sayılı taşınmaza ilişkin mahkememizde işbu dava açılmış olmakla dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiası bulunanların ve davaya katılmak isteyenlerin TMK'nın 713. Maddesi gereğince, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize başvurmaları, aksi takdirde tescile karar verilebileceği ilanen tebiğ olunur.10/05/2024

Basın No: ILN02033130

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