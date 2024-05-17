Bakırköy 11. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Esas No : 2018/265 Esas

Karar No : 2023/318

Davacı Bekir Yıldıran ile davalı Yıldız Kalay ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"Hüküm :

Açılan davanın kısmen kabulü ile;

Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Umurbey Köyü, Çiftlikovası Mevki, 209 ada, 7 parsel hakkında;

1.Uyuşmazlık konusu taşınmazın İİK 277 ve 283. Maddeleri gereğince tapu kaydının tashihe mahal olmaksızın iptali ile taşınmazın cebri icra yolu ile İstanbul 30. İcra Müdürlüğü'nün 2016/1076 sayılı dosyadaki alacağı karşılayan miktarla sınırlı olarak haciz ve satışını isteme yetkisi verilmesine,

Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Çifteçeşmeler Mahallesi, Pınarkent Mevki, 215 ada, 3 parsel hakkında;

2.Uyuşmazlık konusu taşınmazın İİK 277 ve 283. Maddeleri gereğince tapu kaydının tashihe mahal olmaksızın iptali ile taşınmazın cebri icra yolu ile İstanbul 30. İcra Müdürlüğü'nün 2016/1076 sayılı dosyadaki alacağı karşılayan miktarla sınırlı olarak haciz ve satışını isteme yetkisi verilmesine,

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Gürece Mahallesi, Köyiçi mevki, 212 ada, 1 parsel (101 ada 1 parsel) hakkında;

a-Davalı Emel Uluçay Uluç ve Celal Akyıldız bakımından;

3.Açılan davanın kabulü ile davalılarınİstanbul 30. İcra Müdürlüğü'nün 2016/1076 sayılı dosyasındaki sorumluluğunun taşınmazın elden çıkarılma tarihindeki değeri olan 810.408,00 TL ile sınırlandırılmasına, anılan meblağındavalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,

b-Davalı Ayda Ünlüer bakımından;

4.Uyuşmazlık konusu taşınmazın İİK 277 ve 283. Maddeleri gereğince tapu kaydının tashihe mahal olmaksızın iptali ile taşınmazın cebri icra yolu ile İstanbul 30. İcra Müdürlüğü'nün 2016/1076 sayılı dosyadaki alacağı karşılayan miktarla sınırlı olarak haciz ve satışını isteme yetkisi verilmesine,

Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi, Sultanköy Mahallesi, Çınaraltı mevki 820 parsel hakkında;

5.Açılan davanın hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddine,

6.Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi, Sultanköy Mahallesi, Çınaraltı mevki 820 parsel, 13 paftanın 281,77 metrekaresiyle sınırlı olarak koyulan tedbirin kaldırılmasına,

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Mazı Mahallesi, Dolaz mevki, 104 ada, 14 parsel hakkında;

a-Davalılar Şima Güven, Emel Uluçay Uluç, Ata Ulutuğ Uluç, Anıl Yıldırım ve Deniz Tuna bakımından;

7.Açılan davanın kabulü ile davalılarınİstanbul 30. İcra Müdürlüğü'nün 2016/1076 sayılı dosyasındaki sorumluluğunun taşınmazın elden çıkarılma tarihindeki değeri olan 338.000,00 TL ile sınırlandırılmasına, anılan meblağındavalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,

b-Davalı Özden Gündoğ bakımından;

8.Uyuşmazlık konusu taşınmazın İİK 277 ve 283. Maddeleri gereğince tapu kaydının tashihe mahal olmaksızın iptali ile taşınmazın cebri icra yolu ile İstanbul 30. İcra Müdürlüğü'nün 2016/1076 sayılı dosyadaki alacağı karşılayan miktarla sınırlı olarak haciz ve satışını isteme yetkisi verilmesine,

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Mazı Mahallesi, Dolaz mevki, 104 ada, 15 parsel hakkında;

a-Davalılar Şima Güven, Emel Uluçay Uluç, Ata Ulutuğ Uluç, Anıl Yıldırım ve Deniz Tuna bakımından;

9.Açılan davanın kabulü ile davalılarınİstanbul 30. İcra Müdürlüğü'nün 2016/1076 sayılı dosyasındaki sorumluluğunun taşınmazın elden çıkarılma tarihindeki değeri olan 727.803,00 TL ile sınırlandırılmasına, anılan meblağındavalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,

b-Davalı İlker Demirel Bakımından;

10.Uyuşmazlık konusu taşınmazın İİK 277 ve 283. Maddeleri gereğince tapu kaydının tashihe mahal olmaksızın iptali ile taşınmazın cebri icra yolu ile İstanbul 30. İcra Müdürlüğü'nün 2016/1076 sayılıdosyadaki alacağı karşılayan miktarla sınırlı olarak haciz ve satışını isteme yetkisi verilmesine,

Muğla ili, Bodrum ilçesi,Geriş Mahallesi, Dalanlık mevki 192 ada, 2 parsel (eski 1655 parsel) hakkında;

a-Davalılar Emel Uluçay Uluç ve Celal Akyıldız bakımından;

11.Açılan davanın kabulü ile davalılarınİstanbul 30. İcra Müdürlüğü'nün 2016/1076 sayılı dosyasındaki sorumluluğunun taşınmazın elden çıkarılma tarihindeki değeri olan 1.123.94,00 TL ile sınırlandırılmasına, anılan meblağındavalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,

b-Davalılar Enver Çetinkaya ve Selfinaz Çetinkaya hakkında;

12.Açılan davanın reddine,

13.Muğla ili, Bodrum ilçesi,Geriş Mahallesi, Dalanlık mevki 192 ada, 2 parsel (eski 1655 parsel) ile sınırlı olarak koyulan tedbirin kaldırılmasına,

Muğla ili, Bodrum ilçesi,Geriş Mahallesi, Erdemil mevki 267 ada, 3 parsel hakkında;

a-Davalılar Emel Uluçay Uluç ve Vedat Köylüoğlu bakımından;

14.Açılan davanın kabulü ile davalılarınİstanbul 30. İcra Müdürlüğü'nün 2016/1076 sayılı dosyasındaki sorumluluğunun taşınmazın elden çıkarılma tarihindeki değeri olan 992.442,00 TL ile sınırlandırılmasına, anılan meblağındavalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,

b-Davalı Sinem Durmazpınar ile Görkem Gürbüz Bakımından;

15.Uyuşmazlık konusu taşınmazın İİK 277 ve 283. Maddeleri gereğince tapu kaydının tashihe mahal olmaksızın iptali ile taşınmazın cebri icra yolu ile İstanbul 30. İcra Müdürlüğü'nün 2016/1076 sayılı dosyadaki alacağı karşılayan miktarla sınırlı olarak haciz ve satışını isteme yetkisi verilmesine,

Dair davacı vekilinin ve davalılar vekilerinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul BAM nezdinde ilgili dairesince istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı."

Davacı tarafından mahkememiz kararına karşı tavzih talebinde bulunulmuş olup, mahkememizin 05/10/2023 tarihli kararı ile ;

"1..Mahkememizin 16/06/2023 tarih, 2018/265 Esas, 2023/318 sayılı kararının hükümdeki Davalı Emel Uluçay Uluç ve Celal Akyıldız bakımından kısmının ''Açılan davanın kabulü ile davalılarınİstanbul 30. İcra Müdürlüğü'nün 2016/1076 sayılı dosyasındaki sorumluluğunun taşınmazın elden çıkarılma tarihindeki değeri olan 1.123.947,00 TL ile sınırlandırılmasına, anılan meblağın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,'' şeklinde tashihine,

2.Dair, dosya üzerinde gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul BAM nezdinde ilgili dairesince istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.05/10/2023" şeklinde karar verilmiştir.

Mahkememizce verilmiş olan karara karşı karşı davacı vekili süresi içerisinde İstinaf Kanun Yoluna Başvuru dilekçesi sunmuştur.

Tebliğ yerine geçmek üzere davalı Yıldız Kalay'a Tebligat Kanunu 31.md.uyarınca işbu mahkememiz kararı, davacı vekilinin istinaf kanun yoluna başvuru dilekçesi gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi (7) gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 08/05/2024

Basın No: ILN02033709

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