T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 14:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2024 - 14:50

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri: İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, SAFRA Mahalle/Köy, ÇEKMECE YOLU Mevkii, 12533 Parsel, 4 Nolu Bağımsız BölümAdresi: İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Sultan Murat Mahallesi, Güray Sokak, 39 Dış Kapı Numaralı, 4 Bağımsız Numaralı Daire Küçükçekmece / İSTANBULTAŞINMAZIN 1/2 HİSSESİ SATILIKTIR.DOSYADA BULUNAN MEVCUT BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE;TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU: Tespit Konusu Taşınmaz; 2 Oda, 1 Salon, Mutfak, Banyo wc Mahallerinden Müteşekkil Olup. Salon Ve Oda Zeminleri Laminant Parke, Duvarları Saten Boyalı, Islak Hacimler Seramik, Oda Kapıları Amerikan Kapı, Dış Kapısı Çelik, Camlar PVC Doğramalı, Banyosunda Sıhhi Tesisat Armatürleri İle Tamamlayıcı Aksesuarları Mevcut, Mutfakta ise Sabit Tezgâh İle Mutfak Dolapları Mevcut, Isınma Şekli Olarak Doğalgaz Kombi Kullanılan, Taşınmazın İçerisinde Lazer Metre İle Yapılan Ölçümlerde, 55,00 m² Net (Süpürülebilir Alan), 63,50 m² Brüt Kullanım Alanına Sahip Olduğu, Mesken Olarak Kullanımda Olan Bir Taşınmaz Olduğu Görülmüştür. Ayrıca Dava Konusu Taşınmazın Bulunduğu Bina; Bodrum + Zemin + 3 Normal + Piyes Kattan Oluşan, Her Katında 2 Adet Daire Bulunan, Bina Giriş Holü Zemini Kat Sahanlıkları Ve Merdiven Basamakları Mermer Kaplamalı, Merdivenkovası Duvarı Sıva Üstü Plastik Boyalı, Bina Giriş Kapısı Çelik Malzemeden İmal Edilmiş, Dış Cephesi Sıva Üstü Boyalı Ve Isı Yalıtım Malzemesi İle Kaplı, Orta Gelir Seviyesine Sahip Ailelerin Tercih Ettiği Bir Bölgede, Alt Ve Üst Yapısı Tamamlanmış Bir Mevkide Bulunduğu, Konum Olarak, Her Türlü Belediye Ve Sosyal İmkânlardan Faydalanabilecek Bir Konumda Olduğu Ve Her Türlü Ulaşım İmkânlarına Sahip Bir Taşınmaz Olduğu Tarafımızdan Görülmüştür. DENİLMİŞTİRİmar Durumu: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü?nün E imar durum belgesine göre; Küçükçekmece İlçesi, Safra mahallesi, 12533 parsel sayılı yer, 22.06.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar planında Konut alanında denilmiştir.Kıymeti: 850.000,00 TLKDV Oranı: %1Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

15/05/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02033845

#ilan.gov.tr