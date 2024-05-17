ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

- Ula Belediyesinin mülkiyetinde bulunan ve aşağıda mülkiyet bilgileri (İmar durumu, ada, parsel, m²' si, ilçesi ve mahallesi), nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile ilandaki sırasıyla "Ula Belediyesi Nail Çakırhan Toplantı Salonunda " 29/05/2024 tarihinde saat 14:00 'da başlayıp sırası ile İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda satılacaktır.
|S NO
|İLÇE
|MAHALLE
|ADA/ PARSEL
|NİTELİK
|ALAN (m²)
|Muhammen
Bedeli /TL
|Geçici Teminat Bedeli/TL
|İMAR DURUMU
|1
|Ula
|Ataköy
|143/31
|Tarla
|2609,25
|16.000.000,00
|480.000,00
|Kırsal Yerleşim alanı, Ayrık Nizam Taks max 0,40 kask 0,50 Emsal 250 m²(en fazla)Kat Adedi 2 Bina Yüksekliği 7,50 mt,Bina Derinliği 7,00mt (en az) Bina Cephesi 6,00 Mt (en az) Çatı meyili %30-40 Ön cephe mesafesi 5,00 mt, yan cephe mesafesi3,00 mt, arka çephe mesafesi 3,00 mt("Muğla Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planı Bulunmayan kırsal Nitelikli Yerleşim Alanındaki Yapılaşma Hakkında Yönerge" hükümleri geçerlidir.
|2
|Ula
|Esentepe
|1952
|Arsa
|420,50
|5.000.000,00
|150.000,00
|Konut Alanı 2 Kat Taks % 20 Kaks %40 Ayrık Nizam Bina Yüksekliği 6,50 Mt Yan Bahçe Mesefesi 5,00 Mt Arka Bahçe Mesafesi 3,00 Mt Çatı Meyili %30-40 Ön Bahçe Mesafesi Yoldan 5,00 Mt
|3
|Ula
|Esentepe
|1949
|Arsa
|420,49
|5.000.000,00
|150.000,00
|Konut Alanı 2 Kat Taks % 20 Kaks %40 Ayrık Nizam Bina Yüksekliği 6,50 Mt Yan Bahçe Mesefesi 5,00 Mt Arka Bahçe Mesafesi 3,00 Mt Çatı Meyili %30-40 Ön Bahçe Mesafesi Yoldan 5,00 Mt
|4
|Ula
|Esentepe
|1942
|Arsa
|522,43
|5.250.000,00
|157.500,00
|Konut Alanı 2 Kat Taks % 20 Kaks %40 Ayrık Nizam Bina Yüksekliği 6,50 Mt Yan Bahçe Mesefesi 3,00 Mt Arka Bahçe Mesafesi 3,00 Mt Çatı Meyili %30-40 Ön Bahçe Mesafesi Yoldan 5,00 Mt
|5
|Ula
|Esentepe
|1941
|Arsa
|512,27
|5.250.000,00
|157.500,00
|Konut Alanı 2 Kat Taks % 20 Kaks %40 Ayrık Nizam Bina Yüksekliği 6,50 Mt Yan Bahçe Mesefesi 5,00 Mt Arka Bahçe Mesafesi 3,00 Mt Çatı Meyili %30-40 Ön Bahçe Mesafesi Yoldan 5,00 Mt
|6
|Ula
|Demirtaş
|539/2
|Arsa
|250,13
|3.500.000,00
|105.000,00
|Ticaret Alanı, Ayrık Nizam Emsal 0,80 kat adeti 1 adet, Bina yüksekliği 4,50, Çatı Meyili %30-40 Önbahçe mesafesi Planında, Yan Bahçe Mesafesi Planında, Arka Bahçe Mesafesi Planında Not: Plan notları geçerlidir.
- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.
- İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
- İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 15 (on beş) gün içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
|A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
- İkametgâh Belgesi,
- Nüfus Kayıt Örneği,
- Geçici Teminat Belgesi
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- TÜZEL KİŞİLERDEN:
- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
- İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
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- ORTAK BELGELER:
- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
- Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
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- Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C)maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
- Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
- İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 28/05/2024 Tarihinde saat 17:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
- 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde ihale iptal edilir.
- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın/taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
- Taşınmazların satış bedeli idareye peşinen ödenecektir.
- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın satışında ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
Keyfiyet ilanen duyurulur. 15.05.2024
Basın No: ILN02033443
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