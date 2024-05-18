T.C. İstanbul Anadolu 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/481 Esas

DAVALILAR :1- ESRA YURT Gökçek Mah. 249. Cad. No:47A İç Kapı No:16Sincan/ ANKARA

2- TAYFUN ŞEN Piri Reis Mah. 269/4 Sk. No:4 İç Kapı No:4Konak/ İZMİR

Dava dilekçesinde belirtilen davacı ve davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesinin İptali davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup; İki hafta içerisinde HMK.nın 129. maddesindeki hususları içerir (duruşma günü: 22/10/2024 saat: 09:40) şekilde dilekçe vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, süresinde cevap vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur(HMK.122/1, 128, 129). Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02034578

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