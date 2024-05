T.C. BODRUM 3 SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/23 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Halil Can SAKA'ya ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Eminsinan Mah/Köyü, Cilt No: 77 Hane No:944 BSN:3 'de nüfusa kayıtlı,Hasan Hüsnü ve Emine Melahat oğlu, 19391230828 TC Kimlik Numaralı müteveffa Halil Can SAKA, 12/12/2018 tarihinde vefat ettiği anlaşıldığından;

Müteveffa ile ilgili olarak alacak ve borçları olan ilgililerin alacak ve borçlarını ilân tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde varsa alacak ve borçlarını mahkememiz dosyasına kaydettirmeleri aksi halde iflâsa müteallik muamelelerin tatbikine devam edileceği, masrafı peşin verilmediği takdirde iflâsın kapatılacağı hususu ilgililere ilân olunur. 22/12/2023





Basın No: ILN02034506

