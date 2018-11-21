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Rüyada dağ görmek ne anlama gelir?
Giriş Tarihi: 21.11.2018 17:07 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 12:35
Rüyada dağ görmek ne anlama gelir? Devamı

Azamet, ululuk, hazine, yüksek mevkii, saltanat, iktidar, güç, refah, biriktirilmiş mal, başkanlık, zafer, iman, İslam, sığınak, murad, şan, şeref, katı kalp, fikrinde sabit insan demektir. Görülen dağın hali ne ise, tabir de ona göre yapılır.
Saf kayalardan meydana gelen ve hiç toprak olmayan bir dağ zerre kadar acımayan bir hakim veya kumandandır.
Yemyeşil ve suları akan bir dağ, ilmi ile amel eden faydalı bir bilgin, sadece topraktan oluşan bir dağ, cimri bir zengin demektir.
Yüksek bir dağa çıkıp oradan bir şehri seyrettiğini gören, amir veya hakim olur. Dağda bir ev yaptığını gören, uzlete çekilir.
Dağa çıkmak her haliyle güzel bir rüyadır. Dağın yandığını görmek büyük bir bela veya kıtlığa yahut büyük bir zatın ölümüne, suların kurumasına işarettir. Dağın patlayıp lavlar püskürtmesi, birinin çıkıp devlete baş kaldırmasıdır.
Bir dağın tepesinde dua ettiğini veya ezan okuduğunu görürse evliya olur veya o bölgenin valisi olur.
Dağa yaslandığını görmek güçlü bir insanın himayesine girmektir.
Dağdan dağa atlamak, uzun bir yolculuğa çıkmaya veya beklenilen kişi ve sevgiliye kavuşmaya işaret eder.Dağdan suya atlamak, ferah ve mutluluğa işaret eder. Yaşanan sıkıntı ve kederden kurtulmaya da işaret eder.

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