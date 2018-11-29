Rüyada kaplan görmek ne anlama gelir?

Yüksek mevki, kumandan, itibar, düşmana üstünlük demektir. Kaplan eti, maldır. Derisi, kılı ve kemiği, hasımdan alınan mala işarettir. Açık oynayan rakibi de temsil eder. Diğer manaları aslan gibidir.

Kaplan rüyası, aslan rüyasına nispetle daha zayıftır.

Kaplanı okşayıp sevdiğini görmek: Düşmanlarından salim olmaya,

Kaplanla boğuşup onu öldürmek: Hayatta başarılı olmaya ve hasımlarınıza karşı galip gelmeye,

Kaplandan süt sağdığını görmek: Düşmanlarla iyi geçinmeye işarettir.

Sağdığı sütten içmek: Düşmanlarından istifade etmek ve onlardan faydalanmaktır.

Kaplana binmek veya onunla beraber yürümek: Daha akıllı ve tedbirli davranmak gerektiği anlamına gelir.