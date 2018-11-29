Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Rüyada kaplan görmek ne anlama gelir?
Rüyada kaplan görmek ne anlama gelir? Devamı

Yüksek mevki, kumandan, itibar, düşmana üstünlük demektir. Kaplan eti, maldır. Derisi, kılı ve kemiği, hasımdan alınan mala işarettir. Açık oynayan rakibi de temsil eder. Diğer manaları aslan gibidir.
Kaplan rüyası, aslan rüyasına nispetle daha zayıftır.
Kaplanı okşayıp sevdiğini görmek: Düşmanlarından salim olmaya,
Kaplanla boğuşup onu öldürmek: Hayatta başarılı olmaya ve hasımlarınıza karşı galip gelmeye,
Kaplandan süt sağdığını görmek: Düşmanlarla iyi geçinmeye işarettir.
Sağdığı sütten içmek: Düşmanlarından istifade etmek ve onlardan faydalanmaktır.
Kaplana binmek veya onunla beraber yürümek: Daha akıllı ve tedbirli davranmak gerektiği anlamına gelir.

İLGİLİ SON HABER
HABERLER kaplan ile ilgili tüm haberlere, sabah.com.tr’ye eklenen son dakika haber ve gelişmelerine 7/24 bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Toplam 27 kaplan haberi sayfamızda bulunuyor.
Vahşi doğanın fedakar anneleri 09.11.2018 Yaşam
Vahşi doğanın fedakar anneleri
Kaplan MT testlerden başarıyla geçti! Artık göreve hazır durumda
Kaplan MT testlerden başarıyla geçti! Artık göreve hazır durumda
Tüyler ürperten görüntü! Birden üzerine atladı ve.. 22.08.2018 Yaşam
Tüyler ürperten görüntü! Birden üzerine atladı ve..
Teröristlerin gökyüzündeki korkulu rüyası: Kaplan 14.08.2018 Gündem
Teröristlerin gökyüzündeki korkulu rüyası: "Kaplan"
Vahşi doğanın gerçek yüzü 22.06.2018 Yaşam
Vahşi doğanın gerçek yüzü
Kaplana kafa tuttu yavrusunu kurtardı 06.03.2018 Dünya
Kaplana kafa tuttu yavrusunu kurtardı
Türk mühendislerinin geliştirdiği silah ve araçlar! Tamamen yerli... 24.01.2018 Gündem
Türk mühendislerinin geliştirdiği silah ve araçlar! Tamamen yerli...
İncirlik'ten 'Kaplan' havalandı 21.01.2018 Gündem
İncirlik'ten 'Kaplan' havalandı
DAHA FAZLA HABER
GALERİ
Vahşi doğanın fedakar anneleri
Vahşi doğanın fedakar anneleri
Yerli helikopter motoru hakkında ilk bilgiler geldi! (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)
Yerli helikopter motoru hakkında ilk bilgiler geldi! (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)
Kaplan MT testlerden başarıyla geçti! Artık göreve hazır durumda
Kaplan MT testlerden başarıyla geçti! Artık göreve hazır durumda
Tüyler ürperten görüntü! Birden üzerine atladı ve..
Tüyler ürperten görüntü! Birden üzerine atladı ve..
VİDEO
Yiyeceğini kaptırmak istemeyen kaplanın tehditkar kükremesi
Yiyeceğini kaptırmak istemeyen kaplanın tehditkar kükremesi
Asabi köpek dev kaplana böyle saldırdı!
Asabi köpek dev kaplana böyle saldırdı!
Vladimir Putin'in kaplanı köpeği böyle yedi
Vladimir Putin'in kaplanı köpeği böyle yedi
BİZE ULAŞIN