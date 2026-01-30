2026 fırsatlarla geliyor

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, yakın coğrafya ve dünyada süregelen savaşlar nedeniyle 2026'ya dair net bir öngörüde bulunmak zor olsa da iyimser beklentilerinin sürdüğünü söyledi. Eresin, "Fuarlarda ve tanıtım etkinliklerinde 2026'ya yönelik ilk geri bildirimleri almaya başladık. Tüm zorluklara rağmen 2026 yılının fırsatları da beraberinde getireceğine inanıyoruz. Bu yıl 2025 rakamlarını aşacağız. Türkiye'nin turizmdeki güçlü potansiyelini sürdürülebilir kılmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.2026 yılının dünya genelinde olduğu gibi ülkemiz turizmi açısından da kolay geçmeyeceğini anlatan Eresin, özellikle şehir otelleri için doğru stratejilerle görece daha başarılı bir sezon yaşanabileceğini söyledi. "Hedefimiz 2025 rakamlarını aşmak" diyen Eresin, "Mısır, Suudi Arabistan, BAE gibi birçok yeni rakip ülke turizmde önemli atılımlarla pazara giriyor; çoğu 'deniz-kum-güneş' konseptiyle öne çıksa da Türkiye'nin kültürel turlar ve şehir turizminde hâlâ güçlü bir konumda olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Ülkemize gelen uçaklarda transit yolcu oranının yüksekliğine dikkat çeken Eresin, şunları aktardı: "Eğer transit yolculara kalıcı bir çözüm getirilebilirsek, başta İtalya olmak üzere Avrupa pazarından beklenenin üzerinde bir turist artışı yaşanabilir ve gelecek ziyaretçi sayısı hepimizi şaşırtabilir. Bu modelin başarısı ise büyük ölçüde düşük maliyetli (low-cost) havayolu şirketlerinin ülkemize doğrudan sefer başlatmasına bağlı."2025 yılına dair de değerlendirmelerde bulunan Müberra Eresin, "Yıla bölgede yaşanan çeşitli çatışmaların gölgesinde başladık. Küresel ölçekteki belirsizlikler ve karmaşık tablo, turizm sektörünü de olumsuz yönde etkiledi. Konaklama sektörü açısından özellikle temmuz ayı ortalarına kadar tablo pek iç açıcı değildi" dedi. Temmuz ayının ortasından itibaren talepte gözle görülür bir artış yaşandığını aktaran Eresin, "Bu dönemde doluluk oranları ve ortalama oda fiyatlarında ciddi toparlanma başladı. Bu olumlu trend yıl sonuna kadar devam etti. Ancak yılın ilk yarısındaki zayıf performans, konaklama sektöründe yıl sonunda pozitif bir bilanço elde etmeyi zorlaştırabilir" diye konuştu.Başta Çin olmak üzere Uzakdoğu ülkelerinden talep artışı olduğunu aktaran Eresin, Çin ile artan havayolu bağlantıları sayesinde, önümüzdeki dönemde bu pazardan gelen ziyaretçi sayısında önemli bir artış beklediklerini ekledi.