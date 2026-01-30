2026’da fon akışı hızlanacak

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, 2026'nın mali disiplinin güçlendirildiği ve yüksek katma değerli üretime geçişi destekleyen adımların etkilerinin hissedildiği bir dönem olmasını öngördüklerini söyledi. Ziraat Katılım olarak, küresel ekonomideki dalgalanmaların ve yurt içinde regülasyonların belirleyici olduğu bir yılda, üçüncü çeyrek itibarıyla aktif büyüklüklerini 2024 sonuna göre yüzde 38 artırarak 709 milyar liraya yükselttiklerini söyledi.Bu dönemde yüzde 33 olarak bankacılık sektörünün ortalama büyüme oranının üzerinde performans sergilediklerini dile getiren Özdemir, bankanın böylece sektörden aldığı payı da artırmayı başardığına dikkati çekti. Metin Özdemir, 2025'te para politikasında atılan gevşeme adımlarının etkisiyle net kâr payı marjlarında kaydedilen iyileşmenin, kârlılık performansına olumlu yansıdığını ifade ederek, bankanın kârının eylül sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 51 arttığını söyledi. Metin Özdemir, makroekonomik öngörülerinin, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri ve Merkez Bankasının dezenflasyon sürecine yönelik kararlılığı ışığında şekillendiğini belirtti. Özdemir, "Özellikle 2026 yılının, mali disiplinin güçlendirildiği ve yüksek katma değerli üretime geçişi destekleyen yapısal adımların somut getirilerinin piyasada hissedileceği bir dönem olmasını bekliyoruz. Söz konusu istikrar adımları, yatırım ortamının öngörülebilirliğini artıracak ve bankacılık sektörüne yeni fon akışının kapılarını açacaktır" dedi.