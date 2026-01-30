Anadolu’yu yüksek hızlı ağlarla donatacağız

Türkiye Yüzyılı Vizyonu, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasında hak ettiği yere taşımayı hedefleyen kapsamlı bir kalkınma stratejisidir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu vizyonun temel taşlarından biri olan entegre, akıllı, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım-haberleşme altyapısını inşa etmekte kararlıyız. 24 yıllık kesintisiz irade ve icraatlarla temellerini attığımız güçlü ulaşım altyapımızın, 2026 yılında yeni rekorlar ve dönüm noktalarıyla taçlanacağını öngörüyoruz. Geride bıraktığımız 2025 yılında ulaştırmadan haberleşmeye kadar 5 sektörde toplam 190 milyar lirayı aşan yatırımla 44 projeyi milletimizin hizmetine sunduk. Bu başarı, yalnızca bir yılın değil, 23 yıllık kararlı yürüyüşün güçlü bir halkasıdır. Bugün de çalışmalarımız ülkemizin dört bir yanında 2.003 şantiyemizde 103 bini aşan personelimizle aralıksız sürmektedir. Bakanlığımızın doğrudan istihdam gücü 235 bin kişiye ulaşmış durumdadır. Milli bütçemizi kullandığımız yatırım programımızdaki 2.171 projenin toplam büyüklüğü 5.2 trilyon liraya erişmiştir. 2025 yılında Bakanlığımızın bağlı, ilgili ve ilişkili tüm kurum ve kuruluşlarının toplam yatırım bütçesi için 488 milyar lira ödenek ayrılmışken; 2026 bütçesinde bu rakamı 571.2 milyar liraya çıkararak yatırımlarımıza hız kesmeden devam etme irademizi ortaya koyduk.Demiryollarımız, Türkiye Yüzyılı'nın lokomotifi olmaya devam ediyor. 2002'de devraldığımız 10.948 km'lik demiryolu ağını 13.919 km'ye çıkardık. Hatlarımızın 7.274 km'sini elektrikli, 8.419 km'sini sinyalli hale getirerek Cumhuriyetin emaneti ağı baştan sona yeniledik. 2.251 km hızlı tren altyapısıyla nüfusumuzun yüzde 51'ini hızlı tren konforuyla buluşturduk; bugüne kadar yaklaşık 110 milyon yolcuya hizmet sunduk. 2053 hedeflerimiz doğrultusunda 4.158 km hatta yapım çalışmalarımız sürüyor. 2028'de demiryolu ağımızı 17.287 km'ye, lojistik merkez sayımızı 12'den 25'e yükselteceğiz. Doğrudan hızlı trenle bağlı il sayısını 11'den 27'ye çıkararak Anadolu'yu yüksek hızlı ağlarla donatacağız. 2026'da Bandırma–Bursa– Yenişehir–Osmaneli hattının Osmaneli–Bursa kesimi, Halkalı–Kapıkule hattının Çerkezköy–Kapıkule bölümü ve Hızlı Tren Fabrikamızı tamamlayacağız.Yerli ve milli demiryolu sanayimizi güçlendirmek de önceliklerimiz arasında. TÜRASAŞ 2025 yılı tarihi bir rekora da imza attığı başarılarla dolu bir yıl olmuştur. Farklı türlerde toplam 801 vagon üreterek tarihi bir rekora imza atmış, askeri tank taşıma vagonu projesinde 2 yıllık üretimi 1 yılda tamamlayarak 100 adet teslim etmiştir. Bunun yanı sıra; 20 adet E5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi, 6 adet Milli Elektrikli Tren, 8 adet Milli Banliyö Treni ve 6 adet akülü manevra aracı üretimiyle gücünü bir kez daha kanıtlamıştır. Bu başarılara yenilerini eklemek için de durmuyoruz.