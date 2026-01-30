Büyümede rekorların yılı oldu

Türkiye Sigorta Birliği'nin 2025 yıl sonu verileri, sektörün tarihindeki en yüksek prim üretim seviyesine ulaştığını ortaya koydu. 1.22 trilyon TL'yi aşan toplam üretim, reel büyümede yüzde 11 seviyesine ulaştı. Özellikle zorunlu branşlarda ve yenileme portföylerinde yapılan fiyat güncellemeleri, nominal rakamları yukarı taşırken, yeni üretim ve müşteri kazanımına dayalı büyüme sınırlı kaldı.



2025 yılında hayat ve emeklilik branşı, Türk sigorta sektörünün açık ara en dengeli ve kaliteli büyüme sergileyen alanı oldu. Toplam üretim yaklaşık 179 milyar TL'ye ulaşırken, nominal büyüme yüzde 79, reel büyüme ise yüzde 37 seviyesinde gerçekleşti. Bu performans, yalnızca fiyatlama artışlarıyla değil, bireysel emeklilik ve hayat sigortalarına yönelik gerçek talep artışıyla desteklenen bir büyümeye işaret etti. 2024 sonunda yaklaşık yüzde 12 olan hayat ve emeklilik payı, 2025 sonunda yüzde 14.6'ya yükseldi. Böylece sektör büyümesi içinde dengeleyici ve sürdürülebilir bir yapı oluştu.



Hayat dışı sigortacılık, 1.04 trilyon TL'lik üretim hacmiyle sektörün ana omurgasını oluşturmaya devam etti. Ancak reel büyümenin yüzde 8 seviyesinde kalması, yaratılan ekonomik değerin sınırlı olduğunu ortaya koydu. Özellikle motor branşlarında artan hasar maliyetleri, yedek parça ve işçilik giderleri ile yükselen reasürans maliyetleri, teknik kârlılık üzerinde ciddi baskı yarattı.



İLK 10 YÜZDE 67'LİK PAYA SAHİP

Sektörde yoğunlaşma yapısı büyük ölçüde korunurken, ilk 10 şirket toplam üretimin yaklaşık yüzde 67'sini, ilk 20 şirket ise yüzde 90'a yakınını gerçekleştirdi. Ölçek avantajı, geniş dağıtım ağı, güçlü reasürans ilişkileri ve gelişmiş hasar yönetim altyapısı, büyük şirketlerin rekabet gücünü belirleyen temel unsurlar oldu.







SAĞLIK ÖNE ÇIKTI KASKO ZORLANDI

2025 yılında branş bazında en net pozitif ayrışma sağlık sigortalarında yaşandı. 212 milyar TL üretim ve yüzde 20,3 pazar payı ile sektörün ikinci büyük branşı haline gelen sağlık, yüzde 18,5'lik reel büyüme ile talep kaynaklı genişlemenin en belirgin olduğu alan oldu. Artan özel sağlık hizmeti maliyetleri, bireylerin ve kurumların sağlık sigortasına yönelimini hızlandırdı. Kara araçları sorumluluk sigortaları, 310 milyar TL üretimle en büyük branş olmayı sürdürürken, reel büyümenin yüzde 7,9'da kalması, zorunlu yapının ve fiyat ayarlamalarının büyümeyi sürüklediğini gösterdi. Yangın ve doğal afetler branşı, 166 milyar TL üretime rağmen yalnızca yüzde 3,9 reel büyüme kaydetti. Reasürans maliyetleri, iklim riskleri ve artan hasar frekansı, bu branşta büyümenin önündeki temel engeller olarak öne çıktı. Kasko sigortası ise 148 milyar TL üretime rağmen reel büyümenin neredeyse sıfıra yakın gerçekleşmesiyle dikkat çekti. Fiyat rekabeti, yüksek onarım maliyetleri ve tüketici hassasiyeti, kârlılığı baskılayan temel unsurlar oldu.