Depremin yaralarını sarmak için 90 milyar dolar harcandı

Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak için başlatılan bölgede yürütülen konut hamlesi dünyaya örnek oldu. 2023 yılında 14 milyon vatandaşı etkileyen, Asrın Felaketi ile bir gecede 108 bin kilometrekarelik alanda 11 ilde hayat durmuştu. 11 ilde 104 milyar dolarlık ekonomik zararla karşı karşıya kalınmıştı.Türkiye, 11 ilde depremden sonra sadece 15 gün içinde ilk temeller atıldı. 45 gün sonra ilk konutlar teslim edilmeye başlandı. 455 bin konutun inşası tamamlanırken, dünyada eşi görülmemiş bir hızla, saatte 23, günde 550 konut üretimi gerçekleşti.Afet risklerinin azaltılması, depremlerin yol açtığı hasarların süratle giderilmesi, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları ve depreme dayanıklı şehirlerin inşası için son üç yılda merkezi yönetim bütçesinden 2025 yılı fiyatlarıyla 90 milyar dolar tutarındaki önemli bir kaynak depremin yaralarının sarılması için kullanıldı. 2026 yılı bütçesinde ise deprem hasarlarının giderilmesi ve şehirlerin afetlere karşı dirençliliğinin artırılması için 653 milyar lira tutarında ödenek öngörüldü.Depremden zarar gören vatandaşlara acil ve geçici barınma hizmeti sağlanmasının yanında yapılan planlama çerçevesinde kalıcı afet konutlarının yapımına ivedilikle başlanırken yerleşme ve yapılaşma devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan inşa sürecinde 2025 yılsonu itibarıyla toplamda 455 bin 357 bağımsız bölümün kurası çekilmiş ve hak sahiplerine anahtar teslim işlemleri devam ediyor.81 ilde kentsel dönüşümde bugüne kadar 269 riskli alan, bin 112 rezerv yapı alanında ve 2 milyon 510 bin bağımsız birim dönüştürüldü. Dönüşüm seferberliğinde deprem riski yüksek olan İstanbul'a ayrı bir önem verildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un verdiği bilgiye göre, her iki kentsel dönüşümden biri İstanbul'da yapılıyor. Yarısı Bizden kampanyası kapsamında, İstanbul'da 78 bin bağımsız bölümün dönüşümü sürüyor.Depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi ve deprem risklerinin azaltılmasına yönelik başlatılan "Deprem Bölgesi Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında konutlar için 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi; köy evleri için 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi; ahırlı köy evleri için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi; işyerleri için 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi sağlanıyor. Krediler iki yıl ödemesiz olmak üzere 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak uygulanıyor.Kentsel dönüşüm çalışmaları ile kentsel dönüşüm alanları ve riskli yapılarda bulunan 2 milyon 350 bin adet bağımsız birim kapsama alınmış olup 2 milyon 252 bin adet bağımsız birim üretildi. Yapılan çalışmalar doğrultusunda kira yardımı ve faiz desteği ile proje ve kamulaştırma giderleri gibi ödemeler için 2025 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla yaklaşık 231 milyar lira destek sağlandı. Toplu Konut İdaresi tarafından 22 yıl içinde güncellenmiş fiyatlar ile yaklaşık 3 trilyon lira yatırımla 1 milyon 750 bin konut üretilmiş olup 5 milyonu aşkın vatandaş depreme dayanıklı, sosyal donatıları ve çevre düzenlemeleriyle kaliteli konutlarda oturuyor.2025 yılı içinde 81 ili kapsayan "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla yeni bir sosyal konut kampanyası başlatıldı. Bu projeden faydalanacak vatandaşlar, 6.750 liradan başlayan taksitlerle, yüzde 10 peşinat, 240 ay vadeyle konut sahibi olabilecek. Yine bu projeyle ilk kez uygulamaya alınacak kiralık konut sistemiyle; İstanbul'da yapılacak 100 bin konuta ilave olarak 15 bin kiralık konut daha yapılacak. Bu kapsamda sosyal konut finansmanını desteklemek amacıyla 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinden 100 milyar lira kaynak ayrıldı. Söz konusu projeye 5 milyondan fazla geçerli başvuru yapılırken, kura çekimleri sürüyor.2020 yılında Elazığ'da yaşanan deprem kapsamında 20.629 konut ve işyeri yapılmış olup söz konusu hak sahiplerine anahtar teslimleri gerçekleştirildi. Aynı yıl İzmir'de yaşanan deprem kapsamında ise 3.122 konut ve işyeri yapılmış olup hak sahiplerine anahtar teslimleri gerçekleştirildi. 2025 yılında yaşanan Balıkesir Sındırgı Depremleri sonrasında başlatılan "Hak sahipliği ve Ön Borçlandırma " sürecinde 796 kişi başvuru yaptı. 456 bağımsız bölüm hak sahibi başvurusu kabul edildi. Balıkesir'de kırsalda 385 köy evi, ilçe merkezinde ise 135 çok katlı konut ihalesi yapıldı