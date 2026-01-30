Enerji ve madencilikte 2.0 dönemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2016 yılında ilan edilen Milli Enerji ve Madencilik Politikası'nın, Türkiye'nin enerji alanındaki bağımsızlık yürüyüşünde tarihi bir dönüm noktası olduğunu hatırlatarak, 2026 itibarıyla bu vizyonun ikinci fazına geçileceğini açıkladı. Bayraktar, "Artık kendi petrolümüzü, doğal gazımızı kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle arıyor, buluyor ve üretiyoruz. 2026, bu yolculuğun küresel lige taşındığı yıl olacak" ifadelerini kullandı.Bayraktar, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9.5 milyon metreküp üretime ulaşıldığını, 4 milyon hanenin ihtiyacının karşılandığını belirterek, 2026'da üretimin 20 milyon metreküpe çıkarılacağını söyledi. Osman Gazi yüzer üretim platformunun sahaya intikaliyle ikinci faza geçileceğini vurgulayan Bayraktar, 2028'de ise üretimin 40-45 milyon metreküpe ulaşacağını, 17 milyon haneye yerli gaz sağlanacağını kaydetti.Petrolde ise Gabar'da günlük 81 bin varillik üretimle plato seviyesine ulaşıldığını ifade eden Bayraktar, Diyarbakır Silvan ve Trakya'da devreye alınacak yatay sondaj ve çatlatma teknolojilerinin Türk petrolcülüğünde oyun değiştirici etki yaratacağını söyledi.Türkiye'nin derin deniz sondaj filosunu dünya dördüncülüğüne taşıdığını vurgulayan Bayraktar, yeni gemiler Çağrı Bey ve Yıldırım'ın Somali ve Karadeniz'de göreve başlayacağını açıkladı. Exxon ve Chevron ile yapılan iş birliklerinin, Türkiye'nin enerji diplomasisini küresel boyuta taşıdığını belirten Bayraktar, "Bu anlaşmalarla Mavi Vatan'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada etkin olacağız" dedi.Yenilenebilir enerjinin stratejik öncelik olduğunu belirten Bayraktar, 2035'te rüzgâr ve güneşte kurulu gücün 120 bin megavata çıkarılacağını, her yıl 7-8 bin megavat yeni kapasitenin devreye alınacağını söyledi. Yüzer GES ve deniz üstü rüzgâr projelerinin hayata geçirileceğini kaydeden Bayraktar, elektrik iletim ve dağıtım altyapısı için 30 milyar dolarlık yatırım planlandığını, 25 bin kilometrelik enerji otoyolları kurulacağını ifade etti.Nükleer enerjiyi bir tercih değil zorunluluk olarak gördüklerini vurgulayan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektriğin 2026'da üretileceğini açıkladı. Akkuyu, Sinop ve Trakya'da toplam 12 reaktörlü bir yapı hedeflediklerini belirten Bayraktar, 2050'de 20 bin megavatlık nükleer kapasiteye ulaşmayı amaçladıklarını söyledi. Türkiye'nin kendi küçük modüler reaktör (SMR) teknolojilerini geliştiren ülkeler arasına gireceğini de ifade etti.Madencilikte katma değerli üretime odaklandıklarını belirten Bayraktar, Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri rezervinin stratejik önemine dikkat çekti. 694 milyon tonluk rezerv için endüstriyel tesisin temelinin bu yıl atılacağını açıklayan Bayraktar, 2-3 yıl içinde 10 bin ton nadir toprak oksidi üretileceğini ve Türkiye'nin bu alanda küresel tedarik zincirinde kritik bir konuma yükseleceğini söyledi.Bayraktar, 2026'nın enerji ve madencilikte küresel ölçekte yeni başarı hikâyelerinin yazılacağı bir yıl olacağını belirterek, "Birleşmeler, ortaklıklar ve uluslararası projelerle Türkiye'nin enerji şirketleri küresel ligde daha görünür olacak. Mavi Vatan'dan Afrika'ya uzanan sahada güçlü bir aktör olarak yerimizi alacağız" dedi.