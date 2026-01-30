Fuarcılıkta Türkiye’nin bölgesel liderliği pekişiyor

Türkiye fuar turizminde atağa geçti. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Fuarcılık Komite Üyesi ve Asel EXPO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, 2026'nın sektör açısından selektif ama çok daha etkili bir yıl olacağını anlattı. Yabancı ziyaretçi profilinin niteliğinin artacağı, hedefli alıcı programlarının daha ön plana çıkacağı bir döneme girildiğini kaydeden Ete, "Türkiye'nin coğrafi konumu, ulaşım avantajı ve fuar altyapısı sayesinde bölgesel liderliği güçlenecek. Özellikle gıda, lojistik, savunma sanayii, teknoloji, sağlık ve helal endüstrisi gibi alanlarda uluslararası fuar ilgisinin büyümeye devam edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.Fuarcılık sektörünün artık hizmet ihracatçısı olarak kabul edilen stratejik bir alan olduğuna değinen Ete, şöyle devam etti: "Bu bağlamda atılması gereken en önemli adımlardan biri, yurt dışındaki fuarlarda yabancı katılımcılara tanınan KDV istisnasının, Türkiye'deki fuarlara katılan yabancı firmalar için de uygulanması. Bu düzenleme, ülkemizin uluslararası fuar çekme kabiliyetini artırır ve Türkiye'yi bölgesel fuarcılık merkezi yapma hedefimize ciddi katkı sağlar."Diğer kritik adımın da finansal destek olduğunun altını çizen Ete, "Küresel finansal dalgalanmalar nedeniyle birçok firma, devlet desteği olsa bile fuar katılımını finanse etmekte zorlanıyor. Desteklerin ödemesi zaman aldığı için şirketler nakit akışında sıkıntı yaşıyor ve fuara katılamıyor. Bu nedenle bankalar ve ilgili bakanlıklar tarafından firmalara 'fuar katılımı için prefinansman' desteği sağlanması gerekiyor. Bu model, özellikle ihracat odaklı KOBİ'lerin fuarlara daha kolay ve hızlı katılmasını sağlayarak, hem sektörün hem de ülke ihracatının büyümesine doğrudan katkı sunar. Bu iki adımın atılması hâlinde Türkiye'nin uluslararası fuarcılık rekabetinde çok daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.2025 yılına dair değerlendirmelerde bulunan Yunus Ete, geçen yılın fuarcılık sektörü açısından oldukça hareketli ve verimli bir yıl olduğunu söyledi. Hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin ilgisinin yükseldiğini vurgulayan Ete, fuarlara katılan yabancı ziyaretçi sayısının yüzde 18 arttığını kaydetti. Ete, "Gerek Avrupa gerek Körfez gerekse Asya pazarlarından Türkiye'ye olan ilginin önemli ölçüde yükseldiği bir yıl oldu. Özellikle alım heyetleri, iş bağlantıları ve B2B görüşmelerde belirgin bir hareketlilik yaşandı" dedi.