Gençlikle güçlenen Türkiye

Gençlik, milletimizin en büyük gücü, insanlığın ortak umududur. Bizim görevimiz; bu umudu bilgiyle, değerle ve fırsat eşitliğiyle büyütmektir. Gençlerimizin hayallerine omuz vermek, geleceğe katkılarını artırmak ve çalışmalarına destek olmak temel sorumluluğumuzdur. "Türkiye Yüzyılı" vizyonumuz doğrultusunda; bilimde, teknolojide, sanatta, sporda ve hayatın her alanında gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkaran, sporu toplumun tüm kesimlerine yayan, adaletli ve erişilebilir hizmetlerle güçlendirilmiş bir yapıyı kararlılıkla inşa ediyoruz. 2026 yılında hedefimiz; gençliği merkeze alan, sporu yaygınlaştıran ve Türkiye'yi uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşımaktır.Bakanlık olarak yalnızca spor faaliyetleriyle değil, tesis yatırımlarımızla da "Terörsüz Türkiye" idealine omuz veriyoruz. Bölgede hayata geçirilen modern tesislerimiz ve gençlik merkezlerimizle milletimizin hizmetindeyiz. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri, kuşkusuz Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvasıdır. Bir zamanlar roket seslerinin yankılandığı Cudi Dağı'nın eteklerinden bugün raket sesleri yükseliyor. Bu sesler, bölgenin huzura, güvene ve istikrara kavuştuğunun en güçlü göstergesidir.Zap Suyu'nda artık rafting turnuvaları düzenleniyor; müzik temalı gençlik merkezimizde müziğe gönül vermiş yetenekli gençlerimize nitelikli imkânlar sunuluyor. Spor salonları, tenis kortları, yüzme havuzları ile basketbol, voleybol ve futbol sahalarımız; çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü zararlı alışkanlıktan uzak tutma anlayışımızın sahadaki karşılığıdır. Hakkari Merga Bütan Kayak Tesisi, Bitlis Bahr-i Ahlat Su Sporları Merkezi ile Mardin, Bitlis ve Şırnak'taki gençlik merkezleri; gençlerin, kadınların ve çocukların spora ve kültür-sanat faaliyetlerine gösterdiği yoğun ilginin somut örnekleridir.Sporun tabana yayılması hedefi doğrultusunda önemli projeleri hayata geçiriyoruz. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" çalışması kapsamında ülke genelinde hizmete açılan 726 yüzme havuzunda bugüne kadar 12 milyondan fazla vatandaşımıza yüzme eğitimi verildi.Uluslararası başarı hedefiyle kurulan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM), 27 ilde ve 23 olimpik branşta faaliyet gösterirken, 840 sporcu bu merkezlerde eğitim görmektedir. GSB Spor Okulları aracılığıyla spor kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenirken, 2025 yılında 1 milyon 215 bin 604 çocuk ve genç bu programlardan yararlandı.Türk sporunun altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen Antrenör Temel Eğitim Programı kapsamında 15 dönemde 195 bin 829 antrenör adayı eğitimlerini tamamladı. Amatör sporlara verilen destek doğrultusunda spor kulübü sayısı 2002 yılında 6 bin 35 iken bugün 25 bin 103'e yükseldi. Uluslararası alanda ülkemizi temsil eden sporcu, antrenör ve kulüplerimize 178 milyon TL'yi aşan ödül desteği sağlanırken, 63 spor federasyonuna toplam 6 milyar 127 milyon TL mali kaynak aktarıldı.Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya verdiği güçlü destek ve ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, son 23 yılda ülkemiz genelinde eşi benzeri görülmemiş bir spor altyapısı dönüşümü hayata geçirildi. Modern stadyumlar, olimpik yüzme havuzları, çok amaçlı spor salonları, atletizm pistleri, tenis kortları, kayak merkezleri ve mahalle tipi spor tesisleriyle toplumun her kesimi için spor kolaylıkla erişilebilir hale geldi. Bugüne kadar 41 stadyum hizmete sunuldu. 50 bin kapasiteli Ankara Stadyumu başta olmak üzere Bilecik, Muğla, Yozgat, Artvin, Aydın, Osmaniye ve Kahramanmaraş'taki stadyumların yapımı devam ediyor.Üniversiteli gençlere yönelik ÜNİDES Programı kapsamında; yerel projelere 75 bin TL, ulusal projelere ise 125 bin TL'ye kadar destek sağlanıyor. Bugüne kadar beş dönem boyunca 4 bin 444 projeye toplam 338 milyon 260 bin TL kaynak aktarıldı.Yurt hizmetlerinde de önemli bir kapasite artışı sağlanarak, 81 ilde, 271 ilçede ve 6'sı KKTC'de olmak üzere toplam 880 yurt ile 1 milyon 4 bin yatak kapasitesine ulaşıldı.2025-2026 eğitim döneminde bakanlığımıza başvuran öğrencilerin yüzde 99'u yurtlara yerleştirildi. Ülke olarak, dünyanın en büyük öğrenci yurt ağını oluşturmuş olmanın gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizin barınma ihtiyacını karşılamanın yanında başvuru yapan öğrencilere burs ve öğrenim kredisi ödemesi yapıyoruz. 2026 yılı itibarıyla lisans öğrencilerine 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL burs ve kredi ödenecek. Milli sporculara ise burs miktarının üç katına kadar destek sağlanmaya devam edilecek.2024-2025 döneminde üniversite öğrencilerine 31 milyar 599 milyon 612 bin 790 TL tutarında beslenme yardımı verildi.Yurtlarımız yalnızca barınma alanları değil; spor etkinlikleri, konserler, tematik kamplar, söyleşiler, atölyeler ve kurslarla gençlerin çok yönlü gelişimini destekleyen yaşam merkezleridir. Seyahatsever uygulamasıyla 2022-2025 yılları arasında 518 bin 769 genç yaz aylarında yurtlarımızdan ücretsiz yararlandı. 559 gençlik merkezi ve 43 gençlik kampı, milyonlarca gence ücretsiz hizmet sunuyor. 2028'e kadar 1 milyon gencimizi kamplarımızda ağırlamayı hedefliyoruz. 2026'da da sporu yaygınlaştırmak, gençliği güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın teminatı, bu ülkenin gençleridir.