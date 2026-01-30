Güçlü hukuk güçlü devlet güçlü toplum

Türkiye Yüzyılı; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizin her alanda kalkınarak daha güçlü ve daha büyük, bölgesinde ve dünyada lider Türkiye hedeflerini ortaya koyan bir vizyondur. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz sadece ekonomik kalkınmayı değil; insan onurunu merkeze alarak temel hak ve özgürlükleri daha da güçlendirmeyi, hukuk devleti ilkesinin tahkim edilmesini hedeflemektedir. Şüphesiz bu vizyonumuzun temel taşı adalettir. Çünkü adaletin güçlü olmadığı bir toplumda huzurdan, güven ortamından ve sürdürülebilir kalkınmadan söz etmek mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde son 23 yılda, adaletin hakkıyla tecellisi için gerekli olan tüm temel kanunlar yenilenmiştir. Adalet hizmetlerinde insan kaynağı kapasitesinin artırılmasının yanı sıra yargı sisteminin fiziki imkânları bilişim sistemleriyle, teknolojinin tüm avantajlarıyla donatılarak güçlendirilmiştir.Adalet Bakanlığı olarak 2026 yılında da temel hedefimiz; hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilir bir adalet sisteminin tesisidir. Bu doğrultuda yürüttüğümüz reformlar, yatırım ve projeler Türkiye Yüzyılı'nın adalet sütununu daha da güçlendirmektedir.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ocak 2025 tarihinde açıklanan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki 5 temel amaç, 45 hedef ve 264 faaliyet kararlılıkla hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda 10'uncu ve 11'inci yargı paketleri kabul edilmiş, 12'nci yargı paketi önümüzdeki süreçte Gazi Meclisimizin gündemine gelecektir.2026 yılında öncelik verdiğimiz icraatların merkezinde Yargı Reformu Strateji Belgemizde ortaya koyduğumuz hedef ve faaliyetlerin kararlılıkla uygulamaya konulması yer almaktadır. Bu kapsamda; yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını daha da güçlendirecek, toplumsal huzur ve güveni artıracak, vatandaşlarımızın adalete olan güvenini daha da pekiştirecek, hak arama yollarını genişletecek, makul sürede yargılanma hakkını etkin biçimde sağlayacak, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini yaygınlaştıracak, ceza adalet sisteminde infazın ıslah edici yönünü güçlendirecek düzenlemeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.Şüphesiz adaletin tesisi, nitelikli insan kaynağı ile mümkündür. Bu anlayışla 2002 yılında 9 bin 349 olan günümüzde 26 bin 803'e ulaşan hâkim ve savcılarımız ile adalet teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.Adalet toplumsal barış ve huzurun teminatıdır. Ceza adaletinin en önemli amacı ise toplumu suçtan korumaktır. Bu noktada toplumu korurken suç işleyene yaptırım uygulamanın yanında ıslah etmek ve topluma kazandırmak insan odaklı adalet anlayışımızın önemli bir unsurudur. 2026'da da infaz sisteminde insan onurunu esas alan ve toplumu suçtan koruyan bir yaklaşımı benimsenmeyi sürdüreceğiz. Dijital adalet projelerini ve uygulamalarını da daha ileri taşıyacağız.