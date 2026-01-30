Güvenli, huzurlu ve dirençli Türkiye

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında; güçlü devlet geleneğini çağın ihtiyaçlarıyla buluşturan büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı Vizyonu, milletimizin huzurunu büyüten, kamu hizmetini hızlandıran, krizler karşısında dayanıklılığı artıran, güvenlik mimarisini teknoloji ve insan kaynağıyla güçlendiren bir istikameti işaret ediyor. 2026 yılı, bu vizyonun sahada daha görünür hale geldiği; güvenliğin, kamu hizmetlerinin ve toplumsal dayanışmanın aynı hedefte birleştiği önemli bir yıl olacak. Bizler de bütüncül çerçeveden hareketle Türkiye'nin huzurunu sadece suçla mücadele başlığıyla sınırlı bir alan olarak ele almıyor; toplumsal düzeni güçlendiren, refah ve kalkınma iklimini destekleyen temel bir kamu kapasitesi olarak değerlendiriyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak temel önceliğimiz; insanı merkeze alan, hukukun üstünlüğünü esas alan ve kamu düzenini toplumsal huzurla birlikte güçlendiren bir yönetim anlayışını sahaya yansıtmaktır. İç güvenlikten afet yönetimine, göçten nüfus ve vatandaşlık hizmetlerine, yerel yönetimlerden sivil topluma uzanan geniş bir sorumluluk alanında bu anlayışla çalışıyoruz.2026 perspektifimiz; önleyici güvenlik anlayışı, hızlı müdahale kapasitesi ve teknolojiyle güçlenen saha uygulamaları üzerine kuruludur. "Bir alanda alınan tedbirler, diğer alanları da güçlendirir" düşüncesiyle, bir bütün halinde tasarlayan, güvenlikte yeni yol haritamız olan, "Türkiye Bütünleşik Güvenlik Modeli"ni devreye aldık. Bu model sayesinde: Güçlü istatistiki veri ve analizlerle güvenlik performansını somut hedefler ve ölçülebilir göstergelerle izliyoruz. Suçla mücadelede sonuç odaklı çalışıyor ve sürekli iyileştirmeler sağlıyoruz. Her il için ayrı risk haritaları çıkarıp, illere özgü güvenlik stratejileri geliştiriyoruz. Sahada daha görünür olup, süreçleri takip ediyoruz. Teknolojik alt yapıyı güçlendiriyoruz. Yapay zeka, KGYS, gözcü kamera, yaka kameraları ve plaka tanıma sistemleri gibi yeni nesil modern araçlarla suça karşı önleyicilik ve aydınlatma kabiliyetimizi daha etkin hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın ihbar, mobil uygulama ve geri bildirimlerini güvenlik zincirinin bir parçası haline getiriyoruz. Dijital mecralarda yanlış bilgi ve manipülasyonla da mücadele ederek, siber alanda kamu düzenini koruyoruz. Uygulamalarda şeffaflık ve hesap verebilirliği esas alıyoruz. Hukuk ve insan hakları odaklı çalışıyoruz. Bu model; suçu daha oluşmadan önlemeyi, suç işlenmişse olayı hızla aydınlatıp failleri yakalayarak adalete teslim etmeyi ve tüm bu süreci Bakanlığımız, adli makamlar ile ilgili kurumlar arasında bütünleşik bir eşgüdümle yürütmeyi esas alıyor.Uyuşturucuyla ve organize suçlarla kararlı mücadele, siber alanda suçla etkin mücadele, trafik güvenliği ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi; 2026 yılında da kararlılıkla sürdüreceğimiz başlıca alanlar arasındadır. Güvenliğin yalnızca kolluk gücüyle sağlanamayacağı bilinciyle, yerel yönetimler, sivil toplum ve aziz milletimizle iş birliğimizi daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.Terörsüz Türkiye, ülkemizin güvenliğini kalıcı huzurla pekiştirme iradesinin en açık göstergelerinden biridir. Bu süreç, sabır ve devlet ciddiyetiyle yürütülen uzun soluklu bir mücadeleyi ifade etmektedir. Bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerlerken, kamu düzenini zedeleyecek hiçbir eyleme müsamaha göstermeyeceğiz.