Hedef çift haneli büyüme

Jolly Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Mert Vardar, 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Vardar, "Erken rezervasyon dönemi güçlü bir ivmeyle başladı. Misafirlerimizin tatil planlarını daha erken yapmaya yönelmesi, turizm sektörü açısından son derece pozitif bir sinyal veriyor. Acentelerimiz, çağrı merkezimiz ve online platformlarımız üzerinden gelen taleplerde gözle görülür bir artış var. Bu tablo, hem fiziksel bayii ağımızın genişliği için hem de dijitalleşme alanındaki yatırımlarımızın ne kadar doğru bir yolda ilerlediğini açıkça gösteriyor" dedi. Yeni sezonda, kişiselleştirilmiş hizmetler, esnek ödeme seçenekleri ve vizesiz yurtdışı destinasyonlara odaklanarak çeşitliliği artıracaklarını anlatan Vardar, "Sadece İstanbul kalkışlı değil, aynı zamanda İzmir, Adana ve Mersin kalkışlı yurt içi turlarla da misafirlerimize daha geniş bir ulaşım ağı ve alternatifli tatil imkânları sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu. İç pazarda ertelenen talebin devreye girmesiyle, 2026'da hem misafir sayısı hem de gelirlerde çift haneli büyüme hedeflediklerini aktaran Vardar, "Sürdürülebilirlik odaklı tur programlarımız ve deneyim odaklı rotalarla, misafirlerimize sadece bir tatil değil, unutulmaz bir seyahat deneyimi sunmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.Turizm sektöründe her geçen yıl maliyet baskılarının arttığını aktaran Mert Vardar, "Döviz kuru, enerji ve ulaşım maliyetleri, işletme giderlerini doğrudan etkiliyor. Buna karşılık tüketicinin alım gücünde aynı oranda bir artış olmaması, fiyat dengesini korumayı zorlaştırıyor. Biz, bu süreçte esnek ödeme seçenekleri, kampanyalar ve erken rezervasyon avantajlarıyla erişilebilir tatil anlayışını korumaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.2025 yılını değerlendiren Vardar, "Geçen yıl iç pazarda güçlü bir talep gördük. Erken rezervasyonla başlayan yüksek ilgi, sezon geneline yayılarak bu dönemde hedeflerimizin üzerine çıkmamızı sağladı. Ciroda yüzde 60'ın üzerinde büyüme kaydettik. Bu başarıda doğru kampanya stratejileri, esnek ödeme planları ve hizmet kalitemize duyduğu güvenin büyük payı vardı" dedi.