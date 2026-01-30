Hizmet kalitesiyle öne çıkacağız

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, 2026 sezonu için ilk sinyallerin umut verici olduğunu söyledi. Kavaloğlu, "Erken rezervasyonlarda geçen yıla göre artış trendi gözleniyor. Avrupa pazarlarında istikrarlı bir talep eğrisinin süreceğini öngörüyoruz, İngiltere Almanya, Polonya gibi büyük hacimli kaynak pazarlarda büyüme eğilimi devam ediyor. 2026'da sürdürülebilir fiyat politikası, hizmet kalitesi ve pazar çeşitliliği belirleyici olacak" dedi.Kavaloğlu, dünyada ekonomik durgunluk, savaş ortamları ve belirsizlikler yaşanırken, Antalya'nın "güvenli bir liman" olarak misafir ağırlamaya devam ettiğini söyledi. Bunun bir başarı olduğunun altını çizen Kavaloğlu, "Dünyanın en özel coğrafyasında turizm yapıyoruz. Jeopolitik gelişmelerden etkilenmemize rağmen, turizm tüm paydaşlarıyla son derece dirayetli bir sektör. Bütün krizleri göğüslüyor ve ülke ekonomisi için stratejik önemini her geçen yıl daha da güçlendiriyor" diye konuştu.2025 sezonuna güçlü bir başlangıç yaptıklarını aktaran Kavaloğlu, "Özellikle ilkbahar döneminde birçok pazardan talep artışı öngörüyorduk. Ancak bazı kaynak pazarlarda bu artış beklentilerimizin bir miktar altında seyretti. Yaz aylarının ortasında fiyat hassasiyetinin etkisiyle kısa süreli bir yavaşlama yaşansa da sezonun ikinci yarısında belirgin bir toparlanma gerçekleşti" ifadelerini kullandı.Sektörün en önemli sorunlarının başında maliyet artışları ve nitelikli işgücü olduğunu anlatan Kavaloğlu, "Sürdürülebilirlik standartlarının ve çevresel sorumluluk bilincinin tüm tesislerde yaygınlaştırılması da kritik öneme sahip" dedi.