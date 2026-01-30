İFM’ye taşınmalar 2026’da hızlanacak

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem gerek bankacılık, gerek bankacılık dışı alanlarda faaliyet gösteren finans sektörü firmalarının İFM'de çalışmaya başladığını belirterek, "2026 yılı bu taşınmaların daha hızlı olduğu, İstanbul Finans Merkezi'nin hedeflenen doluluk kapasitelerine büyük oranda ulaşmaya muvaffak olduğu bir sene olacak" dedi.Ahmet İhsan Erdem, bugün itibarıyla 20 bine yakın çalışanın İFM'deki çeşitli kurumlarda çalıştığını, söz konusu merkezin kapasite olarak 50 ila 70 bin çalışana konforlu bir çalışma ortamı sağlayacak şekilde tasarlandığını belirtti. Günlük ziyaretçi trafiğine ilişkin detayları paylaşan Erdem, yaklaşık her gün 100 binin üzerinde insanın İFM'yi kullandığını dile getirdi. Erdem, çeşitli kıstaslara bağlı ve birçok faaliyet alanlarına özel olarak, İFM'de yer alan firmaların, finansal faaliyetlerinden elde edecekleri gelirleri kurumlar vergisi matrahından yüzde 100 düşebilme imkânına sahip olduğunu belirtti. Bununla birlikte çalışanlara yönelik olarak da cazip unsurların bulunduğunu dile getiren Erdem, yabancı personel istihdamında da belirli şekillerde kolaylıklar sağlandığına işaret etti.İFM Genel Müdürü Erdem, İstanbul Finans Merkezi'nin cazip ve rekabetçi teşviklerinin bulunduğunu belirterek, "Buradan fırsatı bulmuşken tekrar yineliyorum: Bizlerle irtibata geçin, İFM'de bir an önce yerinizi alın" dedi. Teşvikler haricinde İstanbul'un ve İFM'nin rekabetçiliğini öne çıkaran 3 unsurun sayılabileceğini kaydeden Erdem, "Birincisi İstanbul'un konumu. Bugün 4 saatlik bir uçuş mesafesinde yaklaşık 1,3 milyarlık bir nüfusa ve 30 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşıyorsunuz. İstanbul'u merkez olarak kendine alan bir şirket bu pazarlara erişebiliyor" diye konuştu. Erdem, Türkiye'nin güçlü bir ekonomik altyapısının bulunduğunu kaydederek, ülkenin 2003'ten bu yana yıllık ortalama yüzde 5,3 büyüdüğünü bildirdi. Erdem, canlı ve dinamik bir yapıya sahip Türkiye ekonomisinin dıştan gelebilecek herhangi bir gelişmeye ya da riske karşı dayanıklı olduğunu ifade etti.Ahmet İhsan Erdem, İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü'nü İFM'nin tamamlayıcı unsuru olarak gördüklerini belirterek, "İFM'nin yenilikçi vizyonunu pekiştiren bir teknopark yapısı. Finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren girişimlerin destekleneceği en önemli yer. Bu kadar da iddialı konuşuyoruz, Türkiye'nin en büyük FinTek kümelenmesi olacak" dedi. İFM'nin katılım finans ve enerji alanında bölgesel merkez olma hedefine işaret eden Erdem, İFM'nin en önemli iki sac ayağının katılım finans ile enerji ve emtia ticareti olduğunu ifade etti. Erdem, "İFM, katılım finansının da kalbinin attığı bir merkez olma konumunu pekiştiriyor. Bununla birlikte enerji ve emtia alanında da bir merkez olma vizyonumuz var. EPİAŞ başta olmak üzere ve EPİAŞ hinterlandındaki firmalar bugün faaliyetlerini İFM'de yürütüyorlar. Hedefimiz enerji ve emtia ticareti bağlamında fiyatlama ve risk yönetimine ilişkin süreçlerin İFM'de yoğunlaşmasını sağlamak" diye konuştu.Ahmet İhsan Erdem, sürdürülebilirliği İFM olarak tüm faaliyetlerinin merkezinde konumlandırdıklarını söyledi. Erdem, İFM'nin, verimlilik esaslı, akıllı şehir teknolojisi hususlarını göz önünde bulundurarak tasarlanmış ve imar edilmiş bir yer olduğunu kaydetti. Çalışma sistematiklerinin de o şekilde olduğunun altını çizen Erdem, "Tüm yerleşkeyi kapsayacak şekilde enerji verimliliği alanında çok önemli bir sertifika var. Sektörün önemli sertifikalarından bir tanesi, LEED sertifikası. Tüm yerleşkemiz LEED sertifikası sahibi. Bu ne denli enerji verimliliğini ve sürdürülebilirliğini öne aldığımızı, öncelediğimizi gösteren bir husus" dedi. Erdem, bir diğer hususun "sıfır atık" yaklaşımı olduğunu aktararak, İFM'nin sıfır atık projesi sertifikasına sahip olarak faaliyetlerini yürüten bir bölge olduğu bilgisini paylaştı.