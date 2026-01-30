Kaynak maliyetleri düşecek finansman imkânı artacak

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 2025'te bankacılık sektörünün genel olarak risk yönetimi, aktif kalite ve bilanço dayanıklılığına odaklandığını belirterek, Halkbank olarak bu çerçevede kaynakları daha seçici alanlara yönlendirip kredi büyümesini dengeli bir şekilde yöneterek, likidite ve sermaye yapılarını güçlendirdiklerini söyledi.Geçen yıl odak alanlarının başında "esnaf ve KOBİ'ler ile kadın ve genç girişimcilerin" yer aldığını vurgulayan Arslan, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı destekleyen selektif kredi politikalarıyla özellikle KOBİ'lerin ve reel sektörün finansmana erişimine öncelik verdiklerini anlattı.Kaynakları, reel ekonominin ihtiyaçlarına uygun şekilde tahsis ettiklerini ve operasyonel sürekliliği sağladıklarını kaydeden Arslan, "2025'in 9 ayında aktif büyüklüğümüz yüzde 34 artarak 4 trilyon lirayı aşarken, mevduatlarımız yüzde 33 yükseldi. Aynı dönemde net kârımız yüzde 80 artışla 20.2 milyar lira seviyesine ulaştı" ifadelerini kullandı.Arslan, uluslararası piyasalardan mevduat dışı yabancı para (YP) kaynak temininde çok aktif oldukları bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, sermaye benzeri tahvil ihraçlarıyla sermaye yeterlilik rasyolarını (SYR) güçlendirdiklerini anlattı.Halkbank Genel Müdürü Arslan, 2025'in 11 ayında 231 bin esnaf ve sanatkara 155 milyar lira Hazine faiz destekli kredi kullandırdıklarını belirterek, "Esnaf kredilerinin KOBİ kredileri içindeki payı yüzde 34 seviyesindedir. Toplam esnaf kredi bakiyesi ise 302 milyar liradır" dedi. Öte yandan 2021'den bu yana 263 bin kadın girişimciye 118 milyar lira finansman sağladıklarını dile getiren Arslan, 226 bin girişimciye iş fikrini hayata geçirmesi için 38 milyar lira finansman desteği sağladıklarının altını çizdi.Osman Arslan, bankacılık sektörünün, sınırlamalara rağmen kredilerini en az enflasyon seviyesinde büyütmeyi başardığını belirterek, 2026'yı sektör açısından temkinli büyüme döneminden verimlilik ve nitelik odaklı bir aşamaya geçiş yılı olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Finansman imkânlarına ilişkin beklentilere işaret eden Arslan, "Ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle birlikte kaynak maliyetlerinin düşmesi ve kredi sınırlamalarının kademeli olarak gevşemesi, kredi kullandırımlarını ve reel sektöre sunulan finansman imkânlarını artıracak" değerlendirmesinde bulundu. Arslan, bu süreçte, nakdi ve ticari krediler içerisinde KOBİ kredilerinin payının artmaya devam etmesinin beklendiğine vurgu yaptı.