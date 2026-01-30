Konya Büyükşehir’den tarihi ulaşım yatırımları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı sürdürülen KONYARAY Banliyö Hattı Projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir şehrin kalkınmasındaki en temel unsurlardan birinin, elverişli ve güçlü bir ulaşım altyapısı olduğunu anımsatarak, bu doğrultuda Konya için değerli birçok projeyi tek tek hayata geçirdiklerini söyledi.Konya'nın raylı sistem ulaşım altyapısını Türkiye'de örnek gösterilecek bir hale getirmek istediklerini ve bunu milli bir sorumluluk olarak gördüklerini kaydeden Başkan Altay, bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri KONYARAY Banliyö Hattı'nın şehrin toplu ulaşımında çok önemli bir yere sahip olacağını vurguladı.Başkan Altay, TCDD'nin, Meram Gar'dan başlayıp, Lojistik Merkezi'ne ve sonrasında Aşağı Pınarbaşı'na kadar uzanan 23 kilometrelik ilk etaptaki çalışmalara kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin de İslam Kalkınma Bankası ile araç alım sürecini yürüttüklerini aktardı.Başkan Altay, "Şu anda yüzde 80 seviyesindeyiz. KONYARAY Banliyö Hattı projemiz, Konya tarihinin en önemli ulaşım yatırımlarından biri. İnşallah 2027 yılında işletime açmayı düşünüyoruz. Bu hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na ve TCDD Genel Müdürümüz Veysi Kurt beye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.KONYARAY Banliyö Hattı'nın yanında, devam eden diğer raylı sistem hatlarındaki son durum hakkında da bilgi veren Başkan Altay, "Tamamen öz kaynaklarla yürüttüğümüz Stadyum- Şehir Hastanesi hattının birinci etabı olan 11.1 kilometrelik Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi arasındaki bölüm ile bakanlığımızın uhdesinde olan 10 kilometrelik ikinci etaptaki çalışmalar da süratle devam ediyor. Ayrıca ilk etabı 13,8 kilometre, toplam 17,8 kilometre uzunluğunda çift hat olarak hizmet verecek Barış Caddesi Tramvay hattında ihale süreci devam ediyor. Bu önemli projeler tamamlandığında şehrimizde raylı sistemde yeni bir dönem başlayacak inşallah. Vatandaşlarımızın hızlı, güvenli ve çevreci ulaşım imkanlarına kavuşması için gayret ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.Başkan Altay, Konya'da bugüne kadar ifade edilmiş adeta hayal niteliğindeki işleri gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Şehrimize 116 kilometre ilave raylı sistem hattı kazandırmak istiyoruz. Böylece Konya Anadolu şehirleri içerisinde açık ara raylı sistemde çok öne çıkmış bir şehir olacak. İnsanların toplu olarak kullanılan alanlara raylı sistemlerle hızlı ve entegre bir şekilde ulaşımını sağlayabilmek çok önemli. Bu işte bize destek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, AYGM Müdürümüz Yalçın Eyigün'e, TCDD Genel Müdürümüz Veysi Beye özellikle teşekkür ediyorum. Barış Caddesi Tramvay Hattımızın kredilendirilmesinde desteğini bizden esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, İlBank AŞ'nin değerli Yönetim Kurulu Başkanı Burak Demiralp beye ve İlbank Genel Müdürümüz Recep Türk Beye de teşekkür ediyorum. El ele verince yapamayacağımız iş yok" diye konuştu.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) örnek hayatını, risalet yolculuğunu ve insanlığa sunduğu evrensel mesajları daha iyi anlayabilmek için düzenledikleri Siyer Sergisi'ne olan ilgiden dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'daki serginin her yaştan ziyaretçiye hitap eden güçlü bir anlatıma sahip olduğunu belirten Başkan Altay, "Sergimizde, Peygamber Efendimizin örnek hayatı tematik panolarla anlatılırken; üç boyutlu maketler, kısa film gösterimleri ve Hira Mağarası'nda gerçekleşen ilk vahyin canlandırıldığı özel deneyim alanı ile ziyaretçiler adeta o dönemi hissederek yaşıyor. Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın siyer bilgisini daha etkili ve kalıcı bir şekilde edinerek Efendimizi daha iyi tanımasını arzu ediyoruz. Tüm Konyalı hemşehrilerimi ve Peygamber aşıklarını gönüllerde iz bırakan bu anlamlı sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.Asırlar öncesine yolculuk yaparak, Efendimizin hayatına tanıklık eden ziyaretçiler de sergiyi gezerken duygu dolu anlar yaşıyor. Serginin Konya'ya yakışan bir etkinlik olduğunu ifade eden vatandaşlar Başkan Altay'a teşekkür etti.Manevi atmosferiyle büyük beğeni toplayan Siyer Sergisi, haftanın 7 günü 09.00– 18.00 saatleri arasında, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Konya Dijital Tanıtım Merkezi'nde ziyaret edilebiliyor.Konya Büyükşehir Belediyesi, öğrenci ve gençlik şehri Konya'da 9 lira olan indirimli ulaşım ücretiyle, büyükşehir belediyeleri arasında en ucuz şehir konumunda. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplu ulaşım ücretleriyle insanı merkeze alan "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışını bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koyduklarını söyledi.Özellikle gençlerin ve öğrencilerin hayatını kolaylaştırmayı en önemli sorumluluklardan biri olarak gördüklerini ifade eden Başkan Altay, "Bizim en büyük gücümüz gençlerimiz. Onların hayallerine, eğitim yolculuklarına destek olmak için, başta eğitim destekleri olmak üzere her konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ayrıca Türkiye'nin en ucuz öğrenci ulaşımı Konya'da. Şehrimizde öğrencilerimiz için toplu ulaşım ücretini de 2025'in Ağustos ayından bu tarafa 9 lirada tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2026'da da Türkiye'nin en uygun öğrenci ulaşımını Konya'da sunuyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.Tam biniş ücretinin de büyükşehirler arasında en uygun seviyede tutulduğunu dile getiren Başkan Altay, "Tüm hemşehrilerimizi yakından ilgilendiren toplu ulaşımda, hizmet kalitesinden ödün vermeden fiyatları makul seviyelerde tutmaya devam ediyoruz. 22,5 lira olarak belirlediğimiz tam biniş ücretiyle de büyükşehir belediyeleri arasında en uygun taşımayı sağlayan şehirlerden biri olmayı sürdürüyoruz. Amacımız; öğrencisinden çalışanına, emeklisinden esnafına kadar herkesin bütçesini gözeten, erişilebilir ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi sunmak. Konya, her alanda olduğu gibi ulaşımda da örnek olmaya devam edecek" diye konuştu.Konya'da eğitim alan öğrenciler de Konya'nın ulaşım alanında diğer şehirlerden daha ucuz olduğunu belirterek, hem otobüslerle hem de mevcut tramvaylarla şehirde istenilen her yere kolaylıkla gidilebildiğini söyledi. Öğrenci olarak Konya'da olmanın çok güzel bir duygu olduğunu ve avantajlarının bulunduğunu vurgulayan öğrenciler, Konya'nın öğrenci dostu bir şehir olduğunu dile getirdi.