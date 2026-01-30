Küresel ticarette rekabet gücümüzü yükselteceğiz

Ticaret Bakanlığı olarak 2026 yılı, Türkiye'nin küresel ticarette rekabet gücünü yükseltme hedeflerimizin öne çıktığı stratejik bir dönem olacaktır. Temel önceliğimiz, ihracat odaklı büyümeyi destekleyen yenilikçi politikaları uygulamaya koymak ve mevcut başarılarımızı daha ileri bir noktaya taşımaktır.Bu doğrultuda hedefimiz, yalnızca ihracat hacmini artırmak değil; aynı zamanda birim değeri yüksek, teknoloji yoğun ürünlerin ihracattaki payını kalıcı biçimde yükseltmektir. Bu kapsamda, Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program gibi üst politika belgelerinde önceliklendirilen savunma sanayi, otomotiv, makine, elektrik-elektronik ile ilaç ve tıbbi cihaz sektörleri, bilişim, lojistik ve müteahhitlik başta olmak üzere hizmet sektörleri ihracat politikalarımızın odak alanları arasında yer almaya devam edecektir. 2026 yılında da gerek mal gerekse hizmetler sektörlerine yönelik faaliyet göstermekte olan ihracatçılarımız için çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir.Bu kapsamda 50 adet Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi, 40 adet Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi (KTZ), 13.500 adet Pazara Giriş Belgesi, Responsible Programı kapsamında 100 adet firma destek kapsamına alınacaktır. Ayrıca 75 marka, Marka ve TURQUALITY® destek programları kapsamına alınacaktır. 330 adet Yurt Dışı Fuar Organizasyonu, 1.700 adet Bireysel Fuar, 75 adet Yurt İçi Fuar destek kapsamına alınacaktır. Mal ihracatına yönelik olarak 40 adet Genel Ticaret Heyeti, 240 adet Sektörel Ticaret Heyeti, 15 Adet Özel Nitelikli ve Ülke Alım Heyeti ve 70 adet Sektörel Alım Heyeti gerçekleştirilecektir. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyelerinin ihracatımızdaki yüzde 27'lik payını 30'a çıkarmayı hedefleyen İhracatı Geliştirme Stratejisi çalışmalarına devam edilecektir. Türk Eximbank 2025 yılı sonunda toplam 54 milyar dolarlık kredi ve sigorta desteği sağlamış, 2026 yılı için hedefini 59 milyar dolar olarak belirlemiştir. Kredi garanti ve kefalet mekanizmaları yoluyla ihracatçılarımızın finansmana erişimini destekleyen İGE A.Ş. 2026 yılı için toplam 290 milyar TL'lik kredi için kefalet desteği sağlanması hedeflenmektedir. Türk Ticaret Bankası (TTB), 2026 yılı için ise 100 milyar TL'lik finansman desteği sağlamayı hedeflemektedir.Ticaret Bakanlığı olarak, 2025 yılı verilerine göre genelinde 2 milyon 253 bini aşkın esnaf ve sanatkârımız ile 2.977 meslek odasına, 82 birliğe, 13 federasyona ve Konfederasyon'a hizmet vermekteyiz.Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik olarak 2026 yılı başında yürürlüğe girecek olan kredilere ilişkin yüzde 33 oranındaki faturalandırma şartı uygulamasının ise 1 yıl süreyle ötelenmesi ve yatırım kredileri kapsamına 2.5 milyon liraya kadar üst limitli makine ve teçhizat alımı kredisi dahil edilmesi hususlarındaki yeni müjdelerimizi esnaf ve sanatkâr camiamız ile paylaşmış olduk. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun temel sütunlarından biri, ülkemizi küresel ticaretin dijital merkezlerinden biri haline getirmektir. Bu doğrultuda 2026 yılında e-ticaret ekosistemimizi daha şeffaf, güvenli ve rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için kapsamlı bir reform ve faaliyet takvimini uygulamaya koyuyoruz.Bu kapsamda, e-ticareti sadece büyükşehirlerin değil, tüm Anadolu'nun lokomotifi yapmakta kararlıyız. 10-12 merkez ilde toplanacak çevre illerle birlikte, 30 ilimizi kapsayan "Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi"ni hayata geçiriyoruz. Bölgesel toparlanmayı dijital ticaretin gücüyle daha da ileriye götüreceğiz.