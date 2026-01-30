Öncelik nitelikli istihdam

2026 yılında gündem maddelerimizin başında, nitelikli istihdam süreci gelmektedir. Özellikle geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin çalışma hayatına kazandırılması hususunda yeni proje ve programlara hız vermekteyiz. Gelecek yüzyılı inşa sürecinde elzem gördüğümüz üretime dayalı bir ekonomi ve çalışma hayatı anlayışını içeren büyük bir bilinç dönüşümünü gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Bu minvalde gençler ve kadınlara yönelik politikalarımızı kısa vadeli istihdam tedbirlerinin ötesinde, beceri uyumu ve dönüşüm perspektifiyle ele alıyoruz.Yeşil ve dijital dönüşüm sürecinin sunduğu yeni fırsatların, gençler ve kadınlar için gerçek birer imkâna dönüşebilmesi doğru yönlendirme, zamanında destek ve kapsayıcı uygulamalarla mümkündür. 2026 yılı, bu yaklaşımın daha görünür hâle geldiği ve işgücü piyasasında kimsenin geride bırakılmadığı bir geçiş dönemi olmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, kamu istihdam kurumumuz İŞ- KUR vasıtasıyla genç istihdamına yönelik yoğun bir çalışma dönemi başlatılmıştır.2026 yılı gençlerimizin üretim gücünü ortaya çıkaracak yeni projeler yılı olacaktır. GÜÇ (Gençliğin Üretim Çağı) Projesi ile bu süreci başlatmış bulunmaktayız. Gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanmasını, sahip oldukları becerilerin işgücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesini ve sürdürülebilir istihdam olanaklarına erişimini hedefleyen, stajdan ilk işe, meslek lisesinden üniversiteye; ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerden özel sektöre uzanan bu yapı, gençleri her aşamada destekleyen kapsamlı bir istihdam modelini temsil etmektedir. Bu yaklaşımla, 2026- 2028 OVP'de hedeflenen yüzde 7.8 işsizlik oranının altına düşürülmesi ve OECD'de yüzde 11.5 olan genç işsizlik oranının Türkiye'de daha düşük seviyelere indirilmesi amaçlanmaktadır.Gençliğin Üretim Çağı vizyonu, gençlerimizin kalıcı biçimde kayıtlı istihdam içinde yer almasını sağlayarak işsizliği azaltacak, ülkemizin gelecekteki rekabet gücünü güvence altına alacak nitelikli işgücünü yetiştirecektir. Bunun yanı sıra NEET (ne eğitimde ne istihdamda olan) gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak, eğitim ve işgücü piyasasına katılımlarını desteklemek amacıyla birçok farklı programımız bulunmaktadır.NEET gençlerin sosyal ve ekonomik yaşama daha etkin katılımını sağlamak üzere tasarlanmış kapsamlı hizmet ve destek mekanizmaları çerçevesinde kariyer rehberliği ve danışmanlık, profil temelli danışmanlık, NEET'lere yönelik iş avcılığı modeli, meslek danışmanlığı, iş kulüpleri, meslek tanıtım günleri, beceri envanteri projesi, İŞKUR kampüs, staj portalı, İŞKUR gençlik programı, meslek lisesi mezunlarına artırımlı cep harçlığı ödenmesi, nitelikli işgücü yetiştirme programı (Nİ-YEP), NEET'lere ve gençlere yönelik sanal istihdam fuarları, işgücü uyum programı (İUP), NEET işgücü programı, ne eğitimde ne istihdamda olan gençler için işgücü piyasası destek programı (NEET PRO) faaliyetleri ile bu gençlere ulaşmak ve işgücü piyasalarına dahil edilmesini amaçlamaktayız.Diğer yandan, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda 2026 yılı itibarıyla çalışma hayatına dair genel projeksiyonumuzu değerlendirdiğimizde; küresel ölçekte üç ana eksenin belirleyici olacağını öngörmekteyiz. İlk olarak, büyümenin ılımlı seyri ve "dengelenen" işgücü piyasaları, ikinci olarak demografi (yaşlanma) ve beceri dönüşümü, üçüncü ve son olarak ikiz dönüşüm ve buna bağlı iş organizasyonu değişimleri 2026 yılı ve sonrasındaki dönemde çalışma hayatının temel konuları olarak ön plana çıkmaktadır. Türkiye açısından bakıldığında ise 2026 yılına, enflasyondaki düşüş eğilimi, bir yandan ücretlerin satın alma gücünü kalıcı biçimde desteklerken, diğer yandan işverenler açısından maliyet ve yatırım öngörülebilirliğini artırarak istihdamın korunmasına katkı sağlayacaktır. İşgücü piyasamız, son yıllarda gösterdiği dayanıklılıkla birlikte 2026'da da işgücüne katılım ve istihdamın arttığı, işsizliğin ise azaldığı bir performansı sürdürmeye devam edecektir. Bu dönemde temel önceliğimiz; kadınlar ve gençler başta olmak üzere işgücüne katılımı artırmak, kayıtlı istihdamı güçlendirmek, yeşil ve dijital dönüşüme odaklanmak ve beceri uyumsuzluklarını azaltmaktır. Yeşil ve dijital dönüşümün Türkiye'de yeni iş alanları yaratma potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için aktif işgücü programlarını, mesleki eğitim ve beceri kazandırma politikalarını daha hedefli hale getiriyoruz. Aynı zamanda, gençlerimize, kadınlarımıza ve engelli vatandaşlarımıza özel politikalar geliştirmekteyiz.