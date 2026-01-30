Son 3 yıl içinde önemli ölçüde artırılan reel sektör desteklerine 2026 yılında da devam edilerek "yatırım, üretim, istihdam ve ihracat" odağıyla özel sektörle omuz omuza büyüme stratejisi sürdürülecek. Reel kesim destekleri için (Tarımsal krediler sübvansiyon desteği hariç) bütçeden 493 milyar lira kaynak ayrıldı. Teknoloji Hamlesi Programı kapsamındaki 6 çağrı alanında destek süreçleri devam eden 224 proje bulunuyor. Projeler 2025 yılı rakamları ile 158.8 milyar liralık yatırımı harekete geçirdi. Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı ile de 1.058 ürün, 358 yenilikçi teknoloji alanı ve 34 kritik hammaddeye dayalı yüksek katma değerli ürün için geliştirilecek yatırım projelerine destek veriliyor.Finansman ve sigorta desteği kapsamında Türk Eximbank, 2024 yılında sağlamış olduğu 48,7 milyar dolarlık ve 2025 yılında öngördüğü 52 milyar dolarlık destek ile ihracatçıların yanında olmaya devam ediyor. Bankanın aktif pazarlama faaliyetleri neticesinde destek verilen ihracatçı firma sayısı her yıl artıyor. 2025 yılı eylül ayı sonu itibarıyla aktif firma sayısı 18 bin 591'e yükselmiş olup bu firmaların yüzde 83'ü KOBİ'lerden oluşuyor.Türkiye imalat sanayii katma değerinde dünyada 14'ncü sırada yer alıyor. Yatırım teşvik ödenekleri 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 33.25 yükseldi. 2002-2025 Kasım ayı arası dönemde düzenlenen 130 bin 681 teşvik belgesi, yatırımcıların Türk ekonomisine olan güvenini artırdı. Sabit yatırım tutarı 21 trilyon 454 milyar lirayı bulan ve yaklaşık 4 milyon 250 bin kişiye istihdam sağlayan bu yatırımlar peyderpey gerçekleşiyor.KOBİ'lerin ve girişimcilerin desteklenmesi amacıyla KOSGEB bütçesine tahsis edilen ödenekler, 2026 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla yaklaşık 9 milyar liraya çıkarıldı. Türkiye'de Ar- Ge ve tasarım merkezlerindeki tamamlanan proje sayısı 89 bin 980'i aşarken yürütülmekte olan proje sayısı 18 bin 704 civarında bulunuyor. Teknoparklarda biten proje sayısı 71 bin 34' e, devam eden projelerde ise 18 bin 72 sayısına ulaştı.Merkez Bankası'nın 3 yıllık dönemde 500 milyar lira tahsis ettiği Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nda (YTAK), uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman imkânıyla stratejik yatırımlar hızlanıyor. Program'da bugüne kadar yüksek katma değerli 328 milyar liralık yatırımın önü açıldı. Hamle Programı'nda 2025'te döngüsel ekonomi, biyoteknoloji ve yeni nesil bilgi teknolojileri gibi alanlarda 69 proje daha desteklendi. Program kapsamında devam eden 224 yatırım tamamlandığında dış ticaret dengesine yılda 11.4 milyar dolar katkı sağlanacak.2026 yılı bütçesinde İstihdam Programına 401 milyar lira kaynak ayrıldı. İstihdam edilen kişi sayısı 2002 yılında 21.4 milyon iken 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla 32 milyon 772 bine yükseldi. 2026 yılında üretim ve istihdamın desteklenmesi amacıyla işletmeler tarafından sosyal güvenlik kurumuna ödenmesi gereken 283 milyar lira tutarındaki işveren primi bütçeden karşılanacak. Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından 2002 yılından 2025 yılı Ekim ayı sonuna kadar toplam 16.3 milyon kişinin kamu ve özel sektörde istihdamına aracılık edildi. 2025 yılının Ocak-Aralık döneminde, toplam 1 milyon 478 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi. 2002'de yüzde 25.3 olan kadın istihdam oranı yüzde 33.2'ye yükseldi.2026 bütçesinde Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması Programına 60.9 milyar lira kaynak ayrıldı. 2025 yılında 33 milyar lira olan İhracat Destekleri ödeneği, 2026 yılı bütçesinde yüzde 36 artışla 45 milyar liraya yükseltildi. İhracatı artırmak amacıyla birçok proje ve programla ihracat yapan firmalar destekleniyor. 2002 yılında 36.1 milyar dolar olan mal ihracatı 7.5 katına çıkarak 2025 yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 273.4 milyar dolar seviyesine yükseldi.Proje bazlı teşvikler, projenin stratejik değeri, katma değer potansiyeli ve karakteristiği dikkate alınarak proje bazında özel olarak oluşturuluyor. Farklı destek kalemlerinde sağlanacak toplam destek miktarı, sabit yatırım tutarının yüzde 100'üne kadar ulaşabiliyor. Tarihin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30'da (High Tech Türkiye) sunulan desteklerle elektrikli araç, güneş hücresi ve biyoteknoloji sektörlerinde 4.5 milyar dolarlık ileri teknoloji yatırımı Türkiye'ye kazandırılıyor. Program, 30 milyar dolar destek hedefiyle sürdürülüyor.