Sağlıkta koruyan geliştiren ve üreten hedefler

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu, ülkemizin kalkınma hedefleriyle birlikte milletimizin sağlığa bakışını da yeniden tanımlamıştır. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefleri, yalnızca sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasıyla sınırlı olmayan, her yaştan vatandaşımızın sağlığını koruyan, altyapıyı geliştiren ve yerli üretimle güçlenen bütüncül bir anlayışı ifade etmektedir. Bu çerçevede oluşturduğumuz "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" olmak üzere üç ana ilke üzerine inşa ettiğimiz 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' hedefleri sağlık politikalarımızın tamamına yön vermektedir.Türkiye genelinde şu anda 1.250'den fazla Sigara Bırakma Polikliniği bulunmaktadır. Bu yıl ayrıca, tüm aile hekimlerine "Tütün Bağımlılığı ve Tedavisi Eğitimi" verilecek; bu eğitimi alan aile hekimlerinin, tütün ürünü kullananlara sigara bırakma hizmeti sunması sağlanacaktır. Geçtiğimiz yıl, kanser tarama zamanı gelmesine rağmen henüz aile hekimlerini ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'ni ziyaret etmemiş yaklaşık 15 milyon vatandaşımızın telefonlarına 40 milyon hatırlatma mesajı gönderilmiştir. Bakanlığımızın bir diğer temel hedefi, Türkiye'yi sağlıkta üretim kapasitesi yüksek ve ihraç eden bir ülke hâline getirmektir. Sağlık sistemimizin yerli ve millî imkânlarla güçlendirilmesi, bizim için yalnızca stratejik bir tercih değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek planıdır. Türkiye, 2026'da kendi SMA ilacını üretir hale gelecektir. Bu yıl ayrıca, TÜSEB öncülüğünde Yenidoğan SMA Kiti, kolon kanseri taramalarında kullanılan kitler ile boğmaca tanı kitleri de yerli olarak üretilecektir.2026 yılı itibarıyla Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin fiziki altyapılarını iyileştirirken, hizmet kapasitesini artıran fonksiyonel bir dönüşümü eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda toplam 1.202 yeni birinci basamak sağlık tesisi yatırım programımıza dâhil ettik. İkinci ve üçüncü basamakta ise yaklaşık 450 yeni sağlık tesisini vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Halen 27 olan şehir hastanelerine yenileri eklenecektir.