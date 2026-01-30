Sahada ve masada etkinliğimizi artıracağız

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sabah Gazetesi eki için kaleme aldığı mesajında, değişen küresel güvenlik ortamında Türkiye'nin çok boyutlu, esnek ve güçlü bir savunma mimarisi inşa ettiğini vurgulayarak, 2026 yılında da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sahada ve masada etkinliğini artıracak adımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.Bakan Güler, küresel güvenlik mimarisinin hızla dönüştüğüne dikkat çekerek, artan tehdit çeşitliliği karşısında güçlü ve katmanlı savunma politikalarının artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen stratejik projelerle Türkiye'nin savunma kapasitesinin sürekli geliştirildiğini kaydeden Güler, TSK'nın hudut güvenliğinden terörle mücadeleye, denizlerdeki hak ve menfaatlerin korunmasından uluslararası barış misyonlarına kadar geniş bir yelpazede eş zamanlı görev yaptığını dile getirdi.2026 hedeflerinde sınır güvenliğinin daha da güçlendirileceğini belirten Güler, 2025'te 56.7 kilometre hendek inşasının tamamlandığını, 2026'da ise bu rakamın 340.5 kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. Terörle mücadelede "terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge" vizyonuyla kararlılıkla ilerlediklerini ifade eden Güler, nihai hedeflerinin terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkeye yönelen tüm tehditlerin bertaraf edilmesi olduğunu vurguladı.Savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranının daha da yükseltileceğini belirten Bakan Güler, 2026'da AKINCI ve KIZILELMA sistemlerinin teslimatlarının süreceğini, yapay zekâ destekli TB-2 AI sistemine yönelik sözleşmenin imzalanacağını, TAYFUN füzesinin menzil uzatım testlerine devam edileceğini ve KARA ATMACA seyir füzesinin envantere alınacağını ifade etti. Ayrıca hava savunma alanında HİSAR, SUNGUR, KORKUT ve SİPER sistemleriyle Çelik Kubbe projesinin ilerleyeceğini kaydetti.Deniz ve hava platformlarında da önemli teslimatlar yapılacağını belirten Güler, MİLGEM, yeni tip denizaltılar, SOJ uçakları, HÜRKUŞ ve GÖKBEY projelerinin TSK'nın operasyonel gücünü ileri seviyeye taşıyacağını söyledi. NATO zirvesinin 2026'da Ankara'da düzenlenecek olmasının Türkiye'nin uluslararası güvenlik mimarisindeki rolünü pekiştireceğini ifade eden Güler, TSK'nın bölgesel ve küresel istikrara katkı sunmayı sürdüreceğini kaydetti.