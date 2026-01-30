Sosyal harcamalara 917 milyar lira kaynak

Türkiye son 21 çeyrekte kesintisiz büyüyüp Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'yı 1.5 trilyon doların, kişi başı geliri ise 17 bin doların üzerine taşırken, dezavantajlı kesimleri destekleyip refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak için dünyanın en iyi işleyen, en kuşatıcı sosyal destek sistemini uygulamaya devam ediyor.Türkiye'nin, ihtiyaca yönelik geliştirilmiş sosyal yardım programları ile herkesi gözetecek bir sosyal destek sistemi bulunuyor. 2026 yılı bütçesinde sosyal nitelikli harcamalar için ayrılan kaynak 917 milyar liraya yükseltildi. Böylece, 2002 yılında yüzde 0.4 olan sosyal yardım ve desteklerin GSYH'ya oranı 2026 yılında yüzde 1.2'ye yükselecek. Doğalgaz ve elektrik sübvansiyon destekleri ve asgari ücretin vergi dışı tutulması da dikkate alındığında sosyal harcamalara ayrılan kaynak 2 trilyon 382 milyar liraya ulaşıyor. Uygulanan ekonomik program başta enflasyon olmak üzere tüm ekonomik verilere olumlu yansırken, gelir dağılımı da iyileşmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen ve gelir referans yılı 2024 olan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2025 yılı sonuçlarına göre 2024 yılında en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0.1 puan azalarak yüzde 48 olurken en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise 0.1 puan artarak yüzde 6.4 oldu.Gelir eşitsizliğindeki gelişmeleri takip etmek açısından kullanılan toplumun en yüksek gelir elde eden yüzde 20'sinin elde ettiği payın en düşük gelir elde eden yüzde 20'sinin elde ettiği paya oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı bir önceki yıla göre 0.2 puan azalarak 7.5'e geriledi. Ayrıca, Gini katsayısı da, bir önceki yıla göre 0,003 puan azalış ile 0,410 olarak tahmin edildi. Tüm bu göstergeler, toplam gelirin arttığı bu dönemde, gelir dağılımının da iyileşmeye devam ettiğini gösteriyor. Türkiye enflasyona karşı kararlı bir mücadele verirken, sağlanacak kalıcı düşüşler, vatandaşın refahının artmasına ve gelir dağılımında daha dengeli bir yapının oluşmasına katkı sağlayacak.2026'da ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 157 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlılar, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve engelli yakınlarına bağlanan aylıklar için 106 milyar lira, engelli vatandaşların evde bakımına destek amacıyla 90 milyar lira kaynak ayrıldı. Vatandaşların daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmeleri için ayrılan kaynak ise 373 milyar lira oldu.- Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 157 milyar lira.- 65 yaş üstü yaşlılar, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve engelli yakınlarına bağlanan aylıklar için 106 milyar lira.- Engelli vatandaşların evde bakımına destek amacıyla 90 milyar lira.- Öğrencilere sağlanan burs ve harçlıklar için 48 milyar lira.- Çocukların aileleri yanında yetişmesinin sağlanması amacıyla ekonomik yoksunluk içindeki ailelere yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 23 milyar lira.- Sosyal konut finansmanının desteklenmesi amacıyla 100 milyar lira.- Vatandaşların daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmeleri için 373 milyar lira.- Parasız yatılı öğrencilere barınma ve iaşe desteği için 11.3 milyar lira.- Koruyucu aile uygulaması için 3 milyar lira.- Engelli eğitim taşıma giderleri için 10.8 milyar lira.- Kömür yardımı için 10.9 milyar lira kaynak.- 2022 yılı Ocak ayı itibarıyla asgari ücret vergi dışı tutuldu. Tüm çalışanların yararlandığı bu imkân için 2026 yılında 1 trilyon 92 milyar lira vergi istisnası öngörüldü.