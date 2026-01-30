Türkiye Yüzyılı hedeflerimize Millî Teknoloji Hamlesi ile yürüyoruz

Tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30'da sunduğumuz desteklerle elektrikli araç, güneş hücresi ve biyoteknoloji sektörlerinde 4,5 milyar dolarlık ileri teknoloji yatırımını ülkemize kazandırıyoruz. Mevcutta 250 megavat olan veri merkezi kapasitemizi yeni yatırımlarla 2030 yılına kadar 1 gigavata yükselteceğiz. Klasik hesaplamaların ötesine geçen, 156 kübit işlemci gücüne sahip kuantum bilgisayarını ülkemize kazandıracağız. Yapay zekâ işlemci kapasitemizi artıracak, sanayiden sağlığa, finanstan kamu hizmetlerine kadar tüm alanlarda dijital dönüşümü hızlandıracağız. Endüstriyel robot üretimine yönelik yatırımlarla, 2030 yılında sanayimizde 200 bin robotun kullanılmasını sağlayacağız. Merkez Bankamızın 3 yıllık dönemde 500 milyar lira tahsis ettiği Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programında; uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman imkânıyla stratejik yatırımlar hızlanıyor. Hamle Programı kapsamında devam eden 224 yatırım tamamlandığında dış ticaret dengemize yılda 11,4 milyar dolar katkı sağlayacağız.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarları döneminde dev bir savunma sanayii ekosistemi inşa ettik. Savunma sanayiinde yürütülen proje sayısını 62'den bin 400'ün üzerine; savunma sanayii firmalarımızın yıllık satışlarını 1 milyar dolardan 20 milyar dolara yükselttik. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şirketlerimizin, kamu kurumlarımızın, özel sektör girişimlerimizin ve üniversitelerimizin savunma sanayii alanındaki yatırım ve Ar-Ge projelerini güçlü şekilde destekliyoruz. Dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan, geliştiren, üreten 10 ülkeden biriyiz. Havacılık platformları ile füze sistemlerinin testleri için yüksek hızlı rüzgâr tünelini TÜBİTAK SAGE yerleşkemizde inşa ediyoruz. TÜBİTAK SAGE'nin ısıl pil üretim kapasitesini iki katına çıkarıyoruz. Millî Ramjet Motorlu ve Uzun Menzilli Hava-Hava Füzesi GÖKHAN üretime geçtiğinde NATO envanterinde yer alan en uzun menzilli hava-hava füzelerinden biri olacak. GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN, GÖKHAN havahava füzelerimiz ve SOM-J seyir füzemizin millî muharip uçağımız KAAN'ın dahili istasyonlarına entegrasyon çalışmalarını yürütüyoruz. KIZILELMA ve ANKA-3 ile insansız hava araçlarına hava-hava angajman kabiliyeti kazandıran sayılı ülkelerden olacağız. Balistik füzemiz TAYFUN'un test atışlarına devam ediyoruz. 2 bin kilometre menzilli füze geliştirme programını sürdürüyoruz. Lazer, elektromanyetik silahlar, otonom ve sürü sistemler, siber güvenlik, uzay, hipersonik ve kuantum gibi geleceğin savaş sahasını şekillendirecek teknolojilerde kabiliyet inşasını hızlandıracağız. Caydırıcılığımızı en üst seviyeye yükselteceğiz.Hizmete aldığımız ilk millî haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'nın ardından yeni haberleşme uydumuz TÜRKSAT 7A ve yüksek çözünürlüklü yeni nesil gözlem uydularımız İMECE-2 ve İMECE-3'ün üretimiyle uzayda varlığımızı güçlendireceğiz. İMECE için geliştirdiğimiz yüksek çözünürlüklü elektro- optik kamerayı ihraç ederek küresel uydu sistemleri pazarında üretici ülkelerden biri olduk. Ay misyonumuz kapsamında yörüngeler arası transferde kullanacağımız hibrit itki sistemi ile uzay aracının uçuş bilgisayarı, güneş paneli, haberleşme ünitesi gibi kritik alt sistemlerini yerli imkânlarla geliştirdik. Ülkemizde yeni uzay girişimlerinin filizlenmesini hızlandıracak Uzay Teknopark'ını ODTÜ ile kuruyoruz. Uzay teknolojilerinde faaliyet gösteren 20 Ar-Ge merkezinde ve teknoparklardaki 290 girişimde 23 bin 31 kişinin istihdamını destekliyoruz.Yerli ve millî elektrikli otomobilimiz Togg, üretimine hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar 75 binden fazla Togg yollara çıktı. Togg, satışa çıktığı günden bu yana elde ettiği yüzde 25'in üzerinde pazar payıyla elektrikli otomobil segmentinde lider oldu. Togg sedan modeli T10F'nin üretimi bu yıl başladı. Almanya'ya ihracat gerçekleştiren markamız, Türk mühendisliğinin kalitesini Avrupa pazarına taşıdı. Rekabet Öncesi İşbirliği programıyla kritik teknolojilerde yenilikçi projeleri destekliyoruz. Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde kullanılan çiplerin tasarımını yerlileştiriyoruz. Yerli tasarım LED çipleri Togg araçlarında kullanılacak.