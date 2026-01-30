Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçiren iradenin ön saflarında yer alıyoruz: asrın felaketinin yaralarını saran, şehirlerimizi güçlendiren, yeşil kalkınmayı kalıcı bir devlet politikası ve yaşam biçimi haline getiren, küresel iklim diplomasisinde ülkemizi hak ettiği öncü ve belirleyici konuma taşıyan sarsılmaz iradenin temsilcileriyiz.Deprem sonrası inşa ve ihya çalışmalarından iklim değişikliğine, kentsel dönüşümden sürdürülebilir şehirleşmeye kadar geniş bir yelpazede, milletimizin geleceğine duyduğumuz derin inanç ve sorumluluk bilinciyle durmaksızın çalışıyoruz. Bir yandan geçmişin acılarını silerken diğer yandan da geleceğimizi daha dirençli, daha yeşil ve daha adil bir zeminde yeniden inşa etmek için gayret ediyoruz. Bu faaliyetlerimiz bizim için sıradan bir görev değil; milletimize verdiğimiz en kutsal sözün; "Türkiye'nin Şahlanış Dönemi" sözünün en somut tezahürlerindendir. İşte bu inançla; millet olarak 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketiyle sınansak da dayanışma ruhumuz bir an olsun zayıflamadı; bilâkis bu büyük imtihan karşısında ülkece kenetlendik ve birliğimiz daha da perçinlendi. Bu sarsılmaz birlik ve kardeşlik bağı, asrın inşa seferberliğinin temelini oluşturdu ve milletimizin dayanışma ruhunun en güzel örneği oldu. Gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden süren bu büyük seferberlikte, on binlerce mimar, mühendis ve işçi kardeşimizin alın teriyle, emeğiyle 455 bin güvenli yuvayı hak sahiplerine kavuşturduk.Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin güçlü kurumsal yapısını, uygulama kapasitesini en önemlisi de; vatandaşlarımızın en zor zamanlarında sırtlarını güvenle yaslayabilecekleri bir devlet olduğumuzu bir kez daha ortaya koymuş olduk. Dünyanın dört bir yanından takdirle ve imrenerek takip edilen bu süreçte, sadece yapılar inşa etmedik; toprağa dökülen gözyaşlarının kuruyup yerine umudun filizlendiği bir yeniden doğuşa hep birlikte şahit olduk. Devletimizin devasa yatırımları ile depremzede kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutarak konutlarımızı teslim ettik; ancak deprem bölgesiyle olan yükümlülüğümüz, kardeşliğimiz ve sorumluluğumuz burada bitmedi. 2026 yılı hedeflerimizde yine öncelikli olarak deprem bölgemiz bulunmaktadır. Bölgedeki şehirlerimizin sürdürülebilir kalkınmalarını sağlamak, ekonomik ve sosyal dokularını güçlendirmek, her anlamda geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak için yoğun mesaimiz kesintisiz devam edecektir.Deprem bölgemizde güvenli konutlarımızın teslimatını tamamlamış olsak da; aynı seferberlik ruhuyla deprem riskinin gölgesinde yaşayan İstanbul'umuzun ivedilikle dönüşüme alınması öncelikli hedeflerimizdendir.Burası adeta Kentsel Dönüşümün kalbi hükmündedir. İstanbul'u olası bir afete hazırlamak için hassasiyet gösteriyor, bu kapsamda her iki kentsel dönüşümden birini şehrimizde yapıyoruz. Bilindiği üzere "Yarısı Bizden" kampanyamızla, TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle, vatandaşlarımızın uzlaştığı alanlarda dönüşümü hızlandırdık.Kentsel dönüşüm alanında İstanbul bizim önceliğimiz olsa da çalışmalarımız sadece İstanbul ile sınırlı değildir. Türkiye genelinde bugüne kadar milyonlarca yuvayı yeniledik, 81 ilimizde 10 milyona yakın vatandaşımızı sağlam konutlara kavuşturduk. Bu kapsamlı dönüşüm çalışmalarımızı, ihtiyaç sahibi kesimlere öncelik tanıyarak hayata geçirdiğimiz 500 bin Sosyal Konut projemizle zirveye taşıyoruz. Projemiz, Türkiye'nin konut politikasının en büyük hamlesi olması özelliğinin yanı sıra, 8 milyonu aşkın başvuruyla milletimizin teveccühünü de göstermektedir.TOKİ eliyle inşa ettiğimiz milyonlarca konut aynı zamanda, ülkemizin müteahhitlik sektörünün dünya çapındaki lider konumunu, ülkemizin yüksek inşaat kapasitesini uluslararası arenada bir kez daha tescillemektedir. Biz de bu kapasiteyi sosyal devlet anlayışımızla harmanlayarak, güvenli ve uygun fiyatlı konuta erişimi sağlamaktayız. 2026 yılı boyunca da Yüzyılın Konut Hamlesi kapsamında; arsa üretimi, projelendirme, ruhsat süreçlerinin tamamlanması ve şantiye mobilizasyonu ağırlıklı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bu hazırlıkların ardından inşallah ilk etap konutlarını 2027 yılında milletimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Tabii deprem konutlarımızda olduğu gibi, 500 bin sosyal konut projemizin tamamında da yapılarımızı çevre dostu, enerji verimli ve sürdürülebilir bir yaklaşımla inşa edeceğiz.