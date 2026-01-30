TUSAŞ için rekorlar yılı oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), 2025 yılında savunma ve havacılık sanayiinde tarihi başarılara imza atarak küresel ölçekte dönüşümünü pekiştirdi. Savunma ve havacılık ihracatının çift haneli seviyelere ulaştığı 2025'te TUSAŞ, Cumhuriyet tarihinin en yüksek savunma sanayii ihracat sözleşmesini imzalayarak önemli bir eşiği geride bıraktı.Beşinci nesil millî muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya ihracatına yönelik anlaşma, yalnızca finansal büyüklüğüyle değil, Türkiye'nin bu alanda ihracat yapan sayılı ülkeler arasına girmesi açısından da stratejik bir dönüm noktası oldu. Bu başarıyı, HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına yönelik imzalanan sözleşme izledi. Anlaşma, özgün platformların Avrupa pazarına girişini sağlayarak TUSAŞ'ın uluslararası rekabet gücünü önemli ölçüde artırdı.2025 yılı, TUSAŞ açısından yalnızca ihracat rakamlarıyla değil, üretim ve teknoloji altyapısında gerçekleşen dönüşümle de öne çıktı. Şirket; uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uydu sistemlerini kapsayan bütüncül ürün ekosistemiyle küresel savunma sanayi firmaları arasında 47'nci sıraya yükselerek yetkinliğini uluslararası ölçekte tescilledi. HÜRKUŞ, HÜRJET ve KAAN'dan oluşan uçak ailesi; ATAK, T70, GÖKBEY ve T925'i kapsayan helikopter ailesi; ANKA, AKSUNGUR ve ANKA III İHA platformları, bu dönüşümün temel yapı taşlarını oluşturdu. Üretim tarafında da önemli eşikler aşılırken, 2025 itibarıyla prototip geliştirme sürecinden seri üretim ve olgunlaştırma aşamasına geçildi.