Ülkemiz için yatırıma ara vermeyeceğiz

Başta yakın coğrafyamız olmak üzere tüm dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik çalkantılar, 2026 yılı için belirsizlikleri ve kaygıyı artırdı. Başta ABD-Çin çekişmesinin yarattığı kaygılar olmak üzere, ülkelerin artan korumacılık uygulamaları, yakın coğrafyamızdaki çekişmeler ekonomiler üzerinde baskı yaratıyor. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen Türk iş dünyasının önde gelen temsilcileri 2026 yılına umutlu girdi. Faaliyetleriyle Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdamına en büyük katkıyı sunan grupların patronları, yeni yıl için güven mesajı verdi. Uygulanmakta olan ekonomik programın olumlu sonuçlarının somut bir şekilde hissedilmeye başladığını söyleyen iş insanları, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.2026'nın Haziran 2024'ten bu yana atılan makroekonomik adımların olumlu etkilerinin görülmeye başlanacağı bir yıl olacağını söyleyen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Enflasyondaki düşüş eğilimi devam edecek" dedi. 2026'ya küresel ekonomide belirsizliklerin azaldığı, finansal koşulların daha öngörülebilir hale geldiği bir dönemde giriyoruz diyen Eczacıbaşı, enflasyonun yüzde 70 üzeri düzeylerden yüzde 30'lu seviyelere kadar gerilemiş olmasının, makro ekonomik programın doğru yolda olduğunun nihai göstergesi olduğunu ifade etti. Eczacıbaşı, "Enflasyondaki bu düşüş eğiliminin, 2026'da da devam edeceğini değerlendiriyoruz. Bu da Merkez Bankamıza kısa vadeli faizleri düşürmek için ek alan sağlayacaktır. Enflasyon ve faiz oranlarındaki kademeli gerileme, yatırım ortamında istikrar ve ihracat pazarlarında toparlanma ile birlikte, Ekonomide daha dengeli bir büyüme bekliyoruz. Ancak bu dönemi, sadece büyüme rakamlarıyla değil, verimlilik, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşümün hız kazandığı bir süreç olarak görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Türkiye'nin inşaattan enerjiye, turizmden modern altyapıya kadar pek çok stratejik alanda, küresel ölçekte iddialı adımlar attığını söyledi. Türk iş dünyasının son 40 yılda kaydettiği olağanüstü ilerlemeye dikkat çeken Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "İnşaattan enerjiye, turizmden modern altyapıya kadar pek çok stratejik alanda Türkiye, küresel ölçekte iddialı adımlar attı. Hayata geçirilen bu büyük yatırımlar, yalnızca yaşam standartlarını yükseltmekle kalmadı; Türk özel sektörünün ve girişimciliğinin, uluslararası arenada saygın bir güç olarak tanınmasının da temellerini attı" dedi. Özdemir, "Bugün gururla Afrika'dan Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyada, Türk şirketlerinin imzasını taşıyan vizyoner projelerini görüyoruz" dedi.Bu topraklara değer katma sorumluluğuyla hareket ettiklerini ve ülkemizin güçlenmesine katkı sunmaktan gurur duyduklarını söyleyen Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, "Anadolu'nun her köşesinden ilham alan bir grup olarak; inandığımız temel değerler, ilk günkü heyecanıyla bize yol göstermeye devam ediyor: Ülkemize güvenmek, insana yatırım yapmak ve geleceğe umutla bakmak" dedi. 2026'da sürdürülebilir büyüme ve küresel rekabet gücü açısından ülkemizin önünde güçlü fırsatlar olduğunu belirten Şahenk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğuş Grubu olarak bu yolculukta ülkemizin taşıyıcı güçlerinden biri olmayı, ekonomik değer yaratırken toplumsal sorumluluklarımızı da yerine getirmeyi özellikle önemsiyoruz. Türkiye daha güçlü bir geleceğe yürürken, biz de üzerimize düşen payı kararlılıkla taşımaya devam edeceğiz."Türkiye'de enflasyonun gerilediği ve TCMB rezervlerinin yükseldiği bir trend yakalandığını söyleyen Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, "2026'da bu kazanımları kalıcı hale getirmeyi ve doğrudan yabancı yatırımı ivmelendirmeyi hedeflemeliyiz" diye konuştu. Özyeğin, şunları dile getirdi: "2025'in ilk yarısını temkinli bir bütçe disipliniyle geçirdik, ikinci yarıda ise sınırlı bir toparlanma eğilimi gördük ve sürdürülebilir bir büyüme grafiğiyle devam ettirdik. 2025'te yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırımı devreye aldık. 2026'da da yurt içi, yurt dışı yatırımlara devam edeceğiz; odağımızda yenilenebilir enerji, dijital finans çözümleri ve perakende markalarımızın uluslararası ölçeklenmesi bulunuyor."2025'in dünyada jeopolitik gelişmelerin, küresel ekonomideki dönüşümlerin ve ticaret politikalarındaki yeni denge arayışlarının öne çıktığı bir dönem olduğunu söyleyen Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu,2026'da ekonomik istikrarın güçlendiği, özellikle uluslararası ilişkilerde yaşanacak normalleşmelerin küresel ticareti destekleyeceği bir yıl bekliyoruz. Buna karşılık ABD-Çin eksenindeki gelişmeler ticari dengeler üzerinde etkisini sürdürmeye devam edecek" dedi. Türkiye ekonomisinin ise 2025'te ılımlı bir büyüme sergilediğini söyleyen Zorlu, "Para politikasındaki kararlılıkla birlikte enflasyon ve faiz oranlarında kademeli bir iyileşme sağlandı. Bu eğilimin 2026'da da devam etmesiyle finansman koşullarında daha elverişli bir ortam oluşmasını bekliyoruz. Uluslararası tahminlerle uyumlu şekilde, Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 3–3.5 aralığında büyümesini öngörüyorum" değerlendirmesini yaptı.Küresel ölçekte dalgalı bir ekonomi tablosu bulunduğunu söyleyen Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, "2026'da küresel ekonomide temkinli de olsa toparlanma eğilimi gözlemliyoruz. Özellikle sanayi üretimi, istihdam ve ihracat rakamları açısından yeniden bir denge sürecine girileceğini öngörüyorum" dedi. Türkiye ekonomisinin bu dönüşümün merkezinde yer aldığını söyleyen Kibar, şunları kaydetti: "Son iki yılda uygulanan para ve maliye politikalarıyla fiyat istikrarının sağlanması, üretim ve ihracatın yeniden ivme kazanması açısından önemli bir eşikteyiz. Enflasyonun düşme eğilimine girmesiyle üretim maliyetleri üzerindeki baskının azalmasının, sanayi için önemli bir rahatlama sağlayacağı kanaatindeyim. 2026'yı üretim ve yatırımda dengeyi yeniden tesis ettiğimiz, sürdürülebilir büyüme hedefimizi sağlamlaştırdığımız bir yıl olarak görüyoruz."Türkiye ekonomisi açısından yeni yıla iyimserlikle baktıklarını söyleyen SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Küresel belirsizlikler devam etse de ülkemizin üretim gücü, ihracat performansı ve girişimci yapısıyla büyümesini sürdürecek potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. İşimizi büyütürken bu topraklardan kazandığımızı yine bu topraklara ve insanımıza sunma anlayışını kendimize rehber ediniyoruz. 2026 yılında da sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzu toplumsal fayda ekseninde sürdüreceğiz" dedi.