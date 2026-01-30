Vatandaş düşük faizli ev istiyor

2025 tüm zorluklara rağmen rekor yılı oldu. Reelde düşen fiyatları fırsat olarak gören vatandaşlar altın, mevduat gibi farklı yatırım araçlarındaki birikimleriyle gayrimenkule yöneldi. Konut satışları 2025'te 1 milyon 688 bin 910'a ulaşarak 2013'ten bu yana en yüksek rekora imza attı. Peki, 2026 yine rekorlar yılı mı olacak? 2026'da gayrimenkul sektörünü neler bekliyor? Vatandaş, konut üreticileri ve kamu tarafının bekletilerini derledik...Hükümetin başlattığı sosyal konut seferberliği geçtiğimiz yıla damga vurmuştu. 2026'da da sektörün en önemli gündem maddelerinden biri yine sosyal konut olacak. Özellikle orta gelirli, beyaz yakalı dahil geniş bir kitle alım fırsatı bekliyor. Alıcı cephesinde en önemli fırsat düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkânı. Bu nedenle özellikle evi olmayanlar için 'faiz fırsatları sunulması' ve 'sosyal konut üretiminin artması' bekleniyor. Konut talebinin ve ihtiyacın olduğu gelir grubuna üretim yapılamıyor. Sektör temsilcileri bunun nedenini 'arsa sorunu' olarak açıklıyor. Mevcut arsa maliyeti nedeniyle orta gelirliye üretim yapamadıklarını dile getiren inşaatçılar, 'kamu-özel sektör işbirliğini' öneriyor. Özel sektörün bir diğer gündemi de kredi kısıtlamaları. 2023'te devreye alınan düzenleme ile ikinci evini alacaklara kredi muslukları kapatıldı. Evi olan vatandaş, konut kredisi istediğinde geçmişte evin değerinin yüzde 90'ı kadar kredi çekebiliyordu, bugün bu oran en fazla yüzde 22.5. Bu sınırlama nedeniyle kredili alımların payının yüzde 14-15 seviyesine düştüğünü belirten sektör temsilcileri, sağlıklı bir piyasa için kredili satışın yüzde 40-50'ye çıkması gerektiğine vurgu yapıyor.Asrın deprem felaketinden sonra hükümet tüm gücüyle deprem bölgesine odakladı. 11 ilde binlerce şantiye kuruldu ve 455 bin konut tamamlandı. Zorlu görevini yerine getiren kamu, şimdi barınma sorununa odaklanacak. 500 bin sosyal konut hamlesi ile ilk adım atıldı. Bu proje ile dar gelirli vatandaş uygun şartlarla konuta ulaşırken, artan arzla, fiyat ve kira artışı yavaşlayacak. Bakanlığın bir diğer önemli gündemi ise kentsel dönüşüm. Özellikle İstanbul'daki 1.5 milyon riskli konutun dönüşümü için kampanyalar yeni yılda da sürecek. Hibe ve uygun şartlı kredi imkânı ile dönüşümün hızlanması sağlanacak.3 milyon 332 bin 994 ocakaralık gayrimenkul satışı1 milyon 688 bin 910 ocak-kaaralık konut satışı455 bin 357 teslim edilen deprem konutu754 bin 791 9 ayda ruhsat verilen daire437 bin 151 9 ayda iskân verilen daireTOKİ ilk kez kiralık konut üretecek ve ilk projeler 2026 yıl sonunda teslim edilecek.Bakanlık eliyle 'Değer Bilgi Merkezi' kurulacak. Vatandaşlar alımdan önce fiyat karşılaştırması yapacak, ederinin üzerinde ödemeyle mağdur olmayacak.Şubatta satılık konut ilanında yeni dönem başlayacak. Mal sahibi e-devlet üzerinden yetki doğrulaması yapmadan emlakçılar ilan girişi yapamayacak. Dolandırıcılıklar ve fiyat manipülasyonu önlenecek.Konut aidatları için düzenleme yapılacak.Fahiş zam önlenecek, site yönetimlerine sıkı takip gelecek.Gayrimenkul sertifikası modeli yeniden denendi.Yasaklanan 1+0 evlerin önü açıldı.Emlak Katılım Bankası ile ilk kez bir kamu bankası tasarruf finansman sektörüne katıldı.Emlak vergisi artışına 2 kat sınırı getirildi.Keyfi imar değişikliklerinin önüne geçecek yönetmelik yayınladı. Vatandaşın talebi ile olan artışta arsa değer artışının yüzde 90'ının kamuya aktarılmasına karar verildi.Tarihin en büyük sosyal konut seferberliği açıklandı.Deprem bölgesindeki teslimler tamamlandı.