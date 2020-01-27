Altın fiyatlarında son dakika: Bugün gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 28 Ocak

Piyasalar için haftanın ilk işlem günü geride kalırken, altın fiyatları son dakika değişimleri de devam ediyor. Öyle ki, bu sarı metalin günlük durumu, ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında ilk sırada yer alıyor. Tam bu noktada, altın fiyatları sorgulamaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli ve yatırım eksenli olarak gerçekleştiriliyor. Gram ve çeyrek altın başta olmak üzere geçtiğimiz haftalardan bu yana bir yükseliş seyreden alış satış fiyatlarının Ocak sonu ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 28 Ocak 2020 Salı gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatı bilgisini derledik.

CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN

Haberimizin içeriğinden, 28 Ocak 2020 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.