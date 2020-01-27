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Altın fiyatlarında son dakika: Bugün gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek ne kadar? 28 Ocak

Serbest piyasaya hakim olan yükseliş havası devam ederken son dakika değişimleri de oldukça yakından takip ediliyor. Bu doğrultuda, güncel ve canlı altın fiyatları, hafta ortasında da en çok merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Peki, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları şu an ne kadar, bugün kaç TL? Haberimiz aracılığıyla, anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, 28 Ocak 2020 Salı bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 28.1.2020 01:27 ABONE OL
Altın fiyatlarında son dakika: Bugün gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 28 Ocak

Piyasalar için haftanın ilk işlem günü geride kalırken, son dakika değişimleri de devam ediyor. Öyle ki, bu sarı metalin günlük durumu, ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında ilk sırada yer alıyor. Tam bu noktada, sorgulamaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli ve yatırım eksenli olarak gerçekleştiriliyor. Gram ve çeyrek altın başta olmak üzere geçtiğimiz haftalardan bu yana bir yükseliş seyreden alış satış fiyatlarının Ocak sonu ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 28 Ocak 2020 Salı gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatı bilgisini derledik.

CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN

Haberimizin içeriğinden, 28 Ocak 2020 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Altın fiyatlarında son dakika: Bugün gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 28 Ocak
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