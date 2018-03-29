Bosnalı Arslan bebekten iyi haber!

Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyninde kötü huylu tümör tespit edilen ve tedavisi için gerekli 133 bin avroyu toplamak için ülkesinde yardım kampanyaları başlatılan Arslan Kulacic'in tedavisinde 2 ayın geride kaldığını söyledi.

Üçüncü kür kemoterapinin başarıyla tamamlandığını, bu tedaviyle bebeğin beyindeki tümörün küçüldüğünü belirten Çuhadaroğlu, doktorlardan oluşan tümör konseyinin durum değerlendirmesiyle Arslan bebeğe dördüncü kür kemoterapi uygulanması yönünde karar verdiğini dile getirdi.

Çuhadaroğlu, "Beyindeki tümörün bu tedavi ile küçüldüğü görüldü. Küçülmeseydi başka bir tedavi protokolü ya da ek başka bir yöntem devreye sokulacaktı. Küçüldüğü için de şu anda herhangi bir cerrahi müdahale yapmaksızın bu tedaviye devam edilmesine karar verildi." dedi.

Cerrahi müdahalenin tümörün "en küçük" haline uygulanacağını ifade eden Çuhadaroğlu, "Şu anda cerrahi bir tedaviye gerek yok. Çünkü tümör küçülüyor. Tümör ne kadar küçükken cerrahi işlem yapılırsa hasta için o kadar kolay ve daha başarılı olur." ifadesini kullandı.

Çuhadaroğlu, Arslan bebeğin vücut direncinin yerinde olduğunu, gün içi hareketi ve ailesiyle irtibatının da gayet iyi olduğunu ve bu durumun sağlığının iyiye gittiğini gösterdiğini sözlerine ekledi.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Tedavisi için ülkesinde kampanyalar başlatılan ve Bosna Hersek kamuoyunun yakından takip ettiği Arslan bebek, tedavisi süresince ilk kez görüntülendi.

Annesi Amira ve babası Sabahudin Kulacic, sağlık ekiplerinin serviste yakından ilgilendiği evlatlarının başından bir an olsun ayrılmıyor.

Hastane odasında terapi niteliğinde müzikler dinletilen Arslan bebek, her şeye rağmen çevresine gülücükler saçıyor.

Bu arada, anne ve babasının kucağında poz veren bebeğin, tümör sebebiyle yitirdiği sol gözündeki görme yetisine yeniden kavuştuğu görüldü.

Bebeğin sağ gözünün yeniden görebilmesi için de tedavisi sürüyor.