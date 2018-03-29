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döneminden böyle kurtulun!

Bu önerilerle , kadınların korkulu rüyası olmaktan çıkacak. hakkında bilgi veren Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. , menopoz belirtilerini anlatarak menopoz döneminde yapılması gerekenlere dikkat çekti. İşte menopoz tedavisi ile ilgili ayrıntılar...

DHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 10:46
Menopoz döneminden böyle kurtulun!

Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. , kadınlara hakkında bilgi verirken, "Yavaşlayın. Yavaşlığı, sakinliği, gücünüzü, enerjinizi keşfedin. Enerjinizi kendiniz için harcayın" önerisinde bulundu.

ENERJİNİZİ KENDİNİZ İÇİN HARCAYIN!

Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hatice Karahan, menopoz döneminin kadınlara büyük bir konfor sunduğunu belirterek, şu önerileri yaptı: "Türk kültüründe menopoza giren kadın baş tacı edilir, ona danışılarak, tecrübe, deneyim ve fikirlerinden yararlanılır. Her şeyden önce menopoz dönemini, kendiniz olma, yıllardır yapmak istediklerinizi yapma zamanı olarak algılamak, bedensel üretme döneminin bitip, ruhsal üretkenliğin başladığı dönem olarak görmek gerekir. Bu yaklaşım kendinize yapacağınız en güzel hediyedir. Yavaşlayın. Yavaşlığı, sakinliği, gücünüzü enerjinizi keşfedin. Enerjinizi kendiniz için harcayın."

PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENİN!

Vücudunu ağ gibi saran enerji damarlarını harekete geçirmeyi, öneren Opr. Dr. Hatice Karahan, önerilerini şöyle sürdürdü: "Enerji blokajlarınızı açın. Vücudunuzla barışın. Vitamin alın, dans edin, nefes egzersizleri ile içinizdeki toksinleri, posaları atın ve bir dönemle vedalaşın. Şimdi bilgelik zamanı, kendi gücünüzü kullanın. İstemediğiniz hiçbir şeyi yapmayın. Nar çekirdeği yiyerek, hayıt tohumu çayı içerek protein ağırlıklı beslenerek, bakliyat, kuru yemiş, keten tohumu yeşillik tüketerek, bol bol hareket ederek menopozu rahat atlatabilirsiniz."

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