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manken gibi oldu!

300 kiloya ulaşarak hareket edemez hale gelen ’nin azmi doktorları bile şaşırttı. Sağlık problemleri yaşayan ve yatağa sığmaz hale gelen Amber, imkansızı başardı. İşte 200 kilo vererek manken gibi olan genç kızın kilo verme süreci…

Giriş Tarihi: 28.3.2018 14:40 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 15:03
200 kilo verdi manken gibi oldu!

Oregon'da yaşayan kendisini bildi bileli fazlalıkları vardı. 24 yaşına geldiğinde yaşıtlarına oranla daha kiloluydu. 300 kiloya ulaştığından artık hareket bile edemiyordu. Ailesi evin içinde hareket etmesine yardımcı oluyordu. Zayıflaması için erkek arkadaşı Rowdy motive etmiş. Çünkü zorlukla hareket edebilen kız tekerlekli sandalyesini bile kullanamayacak hale gelip, hem fiziksel hem de psikolojik olarak kötü etkileniyormuş. Bunun üzerine Amber, kilosunu kontrol altına almak için '300 Kiloluk Hayatım' isimli bir televizyon programına başvurdu

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200 kilo verdi manken gibi oldu!
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