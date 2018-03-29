Son dakika: Bakan Demircan'dan binlerce sağlık çalışanına müjde

KIZILAY'A 2 MİLYON 206 BİN 547 ÜNİTE KAN BAĞIŞI TOPLANDI



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 2017 yılının ilk 11 ayında 1 milyon 813 bin 569 kişiden 2 milyon 206 bin 547 ünite kan toplandığını, 2017 yılının ilk 11 ayındaki gönüllü bağışçı sayısının da 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artış gösterdiğini belirtti.





Sağlık Bakan Demircan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in son 5 yıl içinde Kızılay'a yapılan kan bağışlarına, kan ve kan ürünlerinin stok dağılımlarına ve son bir yılda gönüllü bağışçı sayısındaki değişime ilişkin soru önergesini yanıtladı.



Bakan Demircan, 2016 yılında toplanan 2 milyon 141 bin 765 ünite kanın 1 milyon 741 bin 590 gönüllü bağışçıdan toplandığını, 2017 yılının ilk 11 ayında toplanan 2 milyon 206 bin 547 ünite kanın da 1 milyon 813 bin 569 kişiden toplandığını belirtti. Demircan, 2017 yılının ilk 11 ayındaki gönüllü bağışçı sayısının da, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artış gösterdiğini kaydetti.