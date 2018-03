Yaz geliyor diye telaş yapıp yanlış diyetlere başvurmayın!

BUGÜN NELER OLDU

Hava sıcaklıkları artıp bahar yüzünü yavaş yavaş gösterirken, yaşanan hava değişimi insanda halsizlik, yorgunluk, sindirim problemlerine yol açmaya başladı. İnsanlar artık dışarıda daha fazla zaman geçiriyor. Dolayısıyla sosyal hayat aktifleşiyor. Bununla beraber yeme-içme alışkanlıkları da değişiyor; uzun süren sohbetlere, uzun süren kahvaltılara, pikniklere ve akşam yemeklerine dönüşüyor. Tüm bunlar kişiye fazla kalori ve kilo olarak geri dönüyor. İşte yanlış beslenmeden uzak, sağlıklı ve zinde bir bahar dönemi geçirmek için işin uzmanlarından beslenme tüyoları…Gözdenur Çavuş/DiyetisyenBaharın gelmesiyle insanlarda halsizlik, yorgunluk, sindirim problemleri görülmeye başlıyor. Bahar aylarında bağışıklık sistemini iyi korumak gerekiyor. Özellikle A, C, ve E vitaminlerinden zengin sebze ve meyveler tüketmek lazım. Ispanak, brokoli, kabak gibi sebzeler, portakal, mandalina, çilek ve kivi gibi C vitamininden zengin meyveler tüketmek, bahar yorgunluğunu atmak için birebir olacaktır.Kişi ana öğünlerinden birinde et grubundan gıdalar tükettiyse, diğer öğünlerinde sebze tüketmelidir.Su tüketimine de dikkat edilmesi gerekiyor. Kış aylarında soğuk havalar yürümemize ve su içmemize engel olabiliyor ancak artık havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte günde 2.5-3 litre su içilmesi gerekiyor.Katı yağlardan uzak durulmalı. Kışın daha çok yağlı ve unlu gıdaları tüketmeye meyilli olabiliyoruz fakat baharla birlikte bu isteğimiz biraz daha dinecektir ve tercihimizi bitkisel yağlardan yana kullanmak faydalı olacaktır. Yemeklerde zeytinyağı, ayçicek yağı veya fındık yağı kullanılabilir.Kış aylarında hareket alanlarımız kısıtlı oluyor. Ama artık havalar ısınıyor ve daha hareketli olmak gerekiyor. Eğer spor salonuna gitmek zor geliyorsa; temiz bir havada haftada en az iki gün, 45 dakika tempolu yürüyüş yapmak gerekiyor. Yürüyüş yapmak, kilo kontrolünü sağlar ve metabolizmayı hızlandırır.Pilates, yoga gibi zihnimizi boşaltacak, yorgunluğumuzu dindirecek ve vücudu harekete geçirecek sporlar da yapılabilir. Nisan ayına doğru havaların iyice ısınmasıyla birlikte yüzmeye de ağırlık verilebilir. Yüzme, vücudun şekillenmesi için önemli bir spordur.Baharın tadını çıkarmak ve zinde kalmak için güne kahvaltıyla başlamak gerekiyor. Yumurta, peynir, zeytin, ceviz, kuru kayısı gibi hafif gıdaların bulunduğu sağlıklı bir Türk kahvaltısı ile güne başlamak çok yararlı olacaktır.Kahvaltıyla güne başlamak, diğer öğünlerde ani tatlı ataklarının önüne geçecek ve daha kontrollü beslenmeyi sağlayacaktır.Sağlıkl�� beslenme düzeninde mutlaka ara öğün kavramı olması gerekir. İki-üç saatte bir metabolizmanın hızlanması adına süt, kefir, badem, ceviz veya meyve gibi gıdalar tüketilebilir.Uyku düzeni, özellikle hormonal açıdan oldukça önemli bir konu. Açlık ve tokluk hormonları uyku düzenine göre salgılanır. Gece 00.00-01.00 saatleri arasında uykuda olduğumuzda, ertesi güne çok dinç ve huzurlu uyanırız.Sinem Saydam/Diyetisyenaçısından en kritik döneme girdiğimiz sıcak ayların başlangıcı bahar aylarını doğru davranış modelleriyle geçirebilirsek; yaz aylarını daha zinde, fit ve sağlıklı bir vücutla karşılayabiliriz. Bedensel değişimlerle beraber, ruhsal olarak da duygu durumlarımızın değiştiği bahar yorgunluğu denen ve pek çoğumuzun üzerinden atamadığı tembellik halini yenmek gerek. İşte enerji mizi yükselterek günlük yaşamımızdaki verimliliğimizi artırmak amacıyla izlenecek 10 adım:Daha iyi besleninHormonlarınızı düzenleyinEnflamasyonu azaltınSindiriminizi geliştirinDetoksu artırınEnerji metabolizmanızı geliştirinZihninizi rahatlatınHarekete geçinTemiz ve yeşil yaşayınÇevrenizle beraber sağlıklı olunMerve Gülünay/Uzman DiyetisyenMaydonoz en iyi ödem söktürücüdür. Bunun yanında bütün yeşil yapraklı sebzelerin ödem atıcı özelliği vardır. Bitki çaylarının günde iki-üç bardağa kadar tüketilmesi ödem atımına yardımcıdır. Siyah çay ve kahve tüketiminin azaltılması gerekiyor. Çünkü bu içecekler vücutta su tutucu özelliğe sahiptir. Kahve ve çayın fazla tüketilmesi kilonun tartıda fazla gözükmesine sebep olabilir.Su, suyla atılır. Bu nedenle su tüketiminin artırılması gerekir. Her gün kilogram başına en az 30 ml. su tüketilmesi gerekiyor.Fazla tüketilen tuz da ödeme sebep oluyor ve tuz tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Çikolata serotonin hormonunun salgılanmasını artırır. Kişinin günde bir kare bitter çikolata yemesinde bir sakınca yoktur. Kuruyemişler de çikolata gibi seratonin hormonunun salgılanmasına yardımcı besinlerdendir.Öğünlerde sebzeye ağırlık vermek gerekiyor. Tabağın büyük kısmı sebze ile doldurulmalı. Et ve süt grubunun da yine uygun porsiyonda tüketilmesi gerekiyor.Yaz geliyor diye hızlı kilo vermeye çalışmayın. Uzun vadede diyet yapmak daha sağlıklı. Çünkü hızlı giden kilolar, çabucak geri alınabiliyor. Normal şartlarda haftada yarım kilo ila bir kilo arasında kilo vermek idealdir.Diyeti sporla birlikte desteklemek, metabolizmanın da hızlanmasını sağlayacaktır. Düzenli beslenmek için mutlaka uzman yardımı alınması gerekiyor.Diyetisyen Merve Gülünay, öğün veya ara öğün olarak tüketilebilecek mutluluk veren lezzetli bir tarif paylaştı:1 adet ceviz1 adet domates1 dilim ananas1 çay kaşığı keten tohumuIspanak gibi yeşil yapraklı sebze Malzemeleri küp küp doğrayıp dilediğiniz yeşillikle birlikte karıştırabilirsiniz.