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verdiniz ama bölgesel incelme olmadıysa bu yöntem size göre!

Genç ve ince görünme arzusu bir yana, yakmaya çalıştığımız yağlarımız aslında sağlığımız için çok önemli. Vücut ısısını düzenlemeye yardımcı oluyor, darbelere ve kemik kırıklarına karşı korumada önemli rol oynuyor, bazı vitaminlerin depolanmasını sağlıyor. Yani sağlığımız için yağ dokusu şart ama onun da ölçüsü var! Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar, vücutta yağ oranının kadınlarda yüzde 30’dan, erkeklerde yüzde 25’den fazla olmaması gerektiğini aksi halde ciddi hastalıklara zemin hazırlayabildiğini belirterek “İdeal yağ oranı kadar, yağın toplandığı vücut bölgesi de önemli. Bel çevresindeki yağlanma risklidir; insülin direnci gelişebilir, diyabete eğilim başlar. Karın bölgesi yağlanmasında reflü sık görülen hastalıklardandır. Basen bölge genişliği olanlarda ise çoğunlukla östrojen dengesizliği görülür, adet dönemleri bozulabilir” diyor.

Giriş Tarihi: 27.3.2018 15:12 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 15:15
Kilo verdiniz ama bölgesel incelme olmadıysa bu yöntem size göre!

Kadınlarda kalça ve basen, erkeklerde ise karın bölgesindeki yağları yakmanın daha zor olduğunu vurgulayan Dr. Belma Bayraktar, yağlanmaya yol açan nedenleri ve bölgesel incelme yöntemlerini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

KRİYOLİPOLİZ

Yağ dokusuna soğuk uygulama ile bunların parçalanarak dokudan uzaklaştırılması esasına dayanıyor. Hayli popüler, etkili ve güvenli olan yöntem, 8 haftalık aralıkla yapılıyor, seans süresi 45-60 dakika sürüyor.

Kimlerde uygulanabilir?: FDA tarafından onaylı olan Kryolipoliz, erişkin yaşta herkese uygulanabiliyor. Yan etkisi yok. Yağ yıkımına bağlı kan yağlarında yükselme ve karaciğer testlerinde bozulma saptanmadığı, güvenli olduğu bildiriliyor.

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Kilo verdiniz ama bölgesel incelme olmadıysa bu yöntem size göre!
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