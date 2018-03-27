Kilo verdiniz ama bölgesel incelme olmadıysa bu yöntem size göre!

Kadınlarda kalça ve basen, erkeklerde ise karın bölgesindeki yağları yakmanın daha zor olduğunu vurgulayan Dr. Belma Bayraktar, yağlanmaya yol açan nedenleri ve bölgesel incelme yöntemlerini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

KRİYOLİPOLİZ

Yağ dokusuna soğuk uygulama ile bunların parçalanarak dokudan uzaklaştırılması esasına dayanıyor. Hayli popüler, etkili ve güvenli olan yöntem, 8 haftalık aralıkla yapılıyor, seans süresi 45-60 dakika sürüyor.

Kimlerde uygulanabilir?: FDA tarafından onaylı olan Kryolipoliz, erişkin yaşta herkese uygulanabiliyor. Yan etkisi yok. Yağ yıkımına bağlı kan yağlarında yükselme ve karaciğer testlerinde bozulma saptanmadığı, güvenli olduğu bildiriliyor.