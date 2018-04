Her gün ananas tüketin, yemeklere zerdeçal ekleyin

Medicana International İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu

ALERJİYLE, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİREREK SAVAŞIN



Beslenme, bahar alerjisiyle savaşmada önemli bir yer tutar. Sıkça tükettiğimiz bazı besinler, aslında yılın her mevsimi alerjiktir. Bu besinlerin başında arpa, buğday, çavdar, soya, glüten, fındık, susam gibi yiyecekler ve bunları içeren gıdalar gelmektedir. Bahar mevsiminde bu besinlere karşı alerjilerimiz daha da artabilir. Bu durumda aldığınız yiyeceklerin içeriğini kontrol etmeli ve bu besinlerin tüketimini minimuma indirmelisiniz.

Etiket okuma alışkanlığı kazanın

Artan sanayileşmeye bağlı olarak evimize çok fazla paketli ürün alıyor ve bunları daha sık tüketiyoruz. Üzgünüm ki işlenmiş bu ürünler, çoğumuzun fark edemediği ve bizi fazlasıyla etkileyen bir sürü kimyasal katkı maddeleri içerir ve bu katkı maddeleri, vücudumuzda olumsuz reaksiyonlara neden olarak bizi hasta edebilir. Alerjen maddeleri içeren paketli ürünlerden uzak kalmanın yanı sıra, işlenmiş gıdaları tüketmemeye özen göstermelisiniz. Kimyasal maddeler içeren ürün tüketiminiz azaldıkça bağışıklık sisteminiz güçlenecektir.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirin

Bağışıklık sisteminizi güçlendirirseniz alerjiler ile savaşmak daha kolay olur. Bunu güçlendirmenin en temel yolu, bu sisteme zarar veren besinlerden uzak durmak ve fayda sağlayan besinleri maksimum düzeyde beslenmenize eklemektir. Antioksidan alımı, bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Antioksidan zengini besinlerin başlıcaları şöyledir:

Ananas tüketin

Ananas; su oranı yüksek, iltihap önleyici ve sökücü, C vitamininden zengin, kan sulandırıcı ve antioksidan özelliği yüksek bir meyvedir. Her gün tüketebilirsiniz. Çilek, portakal, limon, greyfurt, ananas, yaban mersini, maydanoz, ıspanak, brokoli, yeşil biber; mükemmel C vitamini kaynaklarıdır.

Omega 3'ü hayatınızdan eksik etmeyin

Omega-3; iltihap sökücü görevini üstlenmiştir, kalp ve beyne en faydalı yağ asitlerindendir. Balık tüketiminin yanı sıra keten tohumu, ceviz, kabak tüketerek de Omega-3 alımınızı artırabilirsiniz. Omega-3, yüzünüz ve cildinizdeki alerji problemlerini de giderecektir.

Yemeklerinize sarımsak veya zerdeçal ilave edin

Sarımsak ve zerdeçal; kanseri önler, bağışıklık sistemini destekler, kan şekerini düzenler ve kalp sağlığını korumada birebirdir.

Selenyum öğünlerinizde yer alsın

Selenyum, iyi bir antioksidan ve iltihap çözücüdür. Anti kanserdir. Deri, saç ve tırnaklarınızın da güçlenmesine yardımcıdır. Ispanak, mantar, keten tohumu, yumurta; selenyumdan zengin besinlerdir.

Sağlıklı yağları tüketin

E vitamini bakımından zengin besinleri tüketmek; bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt tahrişlerini önler ve eklem ağrılarını giderir. E vitamininden zengin kaynaklar arasında; avokado, fındık, ceviz, badem, fıstık, çekirdek, Hindistan cevizi yer almaktadır. Su içmeyi ihmal etmeyin Su içmediğiniz zaman vücudunuz adeta bir toksin deposuna döner ve ödem dediğimiz durumlar meydana gelir, metabolizmanız yavaşlar, bağışıklık sisteminiz hasar görür. Suyun yerini çay-kahve ile doldurduğunuzu sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz.

Medicana Çamlıca Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Ertuğrul Serdar Akın

BAHAR ALERJİSİNİ ATLATMANIN YOLLARI



Bahar alerjisini atlatmak için bazı şeylere dikkat etmek gerekir.

1- Alerjenlerden uzak kalınmalı

2- Açık havada uzun süre durulmamalı.

3- Akşam eve gelince kıyafet değiştirilmeli ve duş alınmalı.

4- Evi sabah saatlerinde havalandırmamalı.

5- Ev ve arabada filtreli havalandırma kullanılmalı.

6- Evde sulu tip elektrik süpürgesi kullanılmalı.

7- Stresten, alkol ve sigaradan uzak durulmalı.

8- Dengeli beslenilmeli, bol su tüketilmeli ve A, B, C ve E vitamini takviyesi alınmalı.

9- Gereğinde doktora başvurarak uygun görülen ilaçları kullanılmalı.

10- Alerjik bünyeli kişilerde alerji testleri yapılmalı.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ergi Hysi

MEVSİMİNDE MEYVE SEBZE TÜKETİMİ ÖNEMLİ

Alerjik rahatsızlıklarda hijyen faktörü çok önemlidir. Çoğu zaman mikroplardan korunma yöntemleri ile alerjiden korunma yolları karıştırılıyor. İkisi çok farklı yöntemler. Peki alerji geliştiyse ne yapmalısınız? Alerjiden korunma yöntemleri, alerji içeren maddeye göre değişir. Alerjenler, ev içi alerjenler ve dış ortam alerjenler olmak üzere ikiye ayrılır. Ev içi alerjenler; ev tozu akarları, kedi köpek tüyleri ve mantar sporları içermektedir. Alerjisi olan hastalara şunlar tavsiye edilebilir:



Antialerjik yatak takımları (yastık, yorgan, yatak), elektrik süpürgeleri, spreyler ve hava temizleme cihazları; bu konuda kullanılması tavsiye edilen cihazlardır.



Evi, özellikle yatak odasını havalandırmak gerekir.



Ev akarları alerjisi olanların halı ve halıflex gibi ürünlerden uzak durması, bunları kullanmaması tavsiye edilir.



Yatak, koltuk ve yün giysilerin üzerine antialerjenik sprey sıkmak etkili bir yöntemdir.

Polenlere dikkat!

Özellikle banyolarda, nem oranı arttıkça küf mantarları ortaya çıkabilir. Bu konuda temizlik kurallarını artırarak hijyenik bir ortam sağlanmalıdır.



Evde hayvan besleniyorsa uzaklaştırılmalıdır.



Polen mevsimlerinde uzun kollu giysi giyilmesi, polenin cilt ile temasını azaltır.



Belli aralıklarla burnu su ile temizlemek de alerjik belirtileri azaltmaya yardımcı olabilir.



Besin alerjisi; genetik şifresiyle oynanmış gıdalarda, tarım ilaçlarında, boya ve koruyucu maddelerde daha fazla görülmektedir. Bu yüzden çocuklara mevsiminde sebze- meyve yedirilmesini öneriyoruz.