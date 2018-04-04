Yedikleriniz kansere dost mu düşman mı?

1-7 Nisan'daki Kanser Haftası kapsamında, kanserden korunmada beslenmenin önemine dikkat çeken Diyetisyen Koçyiğit, tüketilen yiyecek ve içeceklerin çağın hastalığına olumlu ve olumsuz etkilerinin, üzerinde en çok araştırma yapılan konulardan biri olduğunu vurguladı. Beslenme şeklinin kanser oluşumuna etkisinin ortalama yüzde 30 olarak kabul gördüğünü belirtti. Koçyiğit, kanser oluşumunda etkili beslenme ile ilgili şunları söyledi:

BESİNLERİN HAZIRLANMASINDA YANLIŞ UYGULAMALAR VE VİTAMİN KAYIPLARI...

"Yağdan ve hayvansal proteinden zengin beslenme. Süt ve süt grubu besinlerin yetersiz tüketilmesi (Ca, P ve D vitamininden fakir diyet). Sebze ve meyvelerin az tüketilmesi (A, C, E vitaminleri ile beta karoten, likopen gibi antioksidan bileşiklerin yetersiz alınması). Tahıl ve kurubaklagil grubu besinlerin az alınması ve tam tahıl ürünleri yerine saflaştırılmış ürünlerin tüketilmesi (B vitamininin yetersiz alımı). Az posalı beslenme, fazla tuz tüketimi. Fazla miktarda alkol tüketimi. Sıvı yağlar yerine katı yağın ağırlıklı kullanılması, zeytinyağı, balık, balık yağı, ceviz, fındık gibi yağlı tohumların az tüketilmesi. Besinlerin hazırlanmasında yanlış uygulamalar ve vitamin kayıpları. Hatalı pişirme yöntemleri (kızartma, kavurma, mangal, tütsüleme) ile besinde kanserojen maddelerin oluşması ve bunların vücuda alınması. Besinlerin uygun olmayan koşullarda saklanması ile özellikle tahıllarda, baharatlarda ve yağlı tohumlarda toksin ve küf oluşumu. Katkı maddeleri içeren hazır gıdaların fazla miktarda tüketilmesi. Bunlar kanser oluşumunda etkili beslenme ile ilgili faktörler olarak sıralanabilir."

"BU BESİNLER MİDE KANSERİ OLUŞUMU ÜZERİNE OLUMSUZ ETKİ YAPMAKTADIR"

Öte yandan diyetisyen Koçyiğit, bazı besinlerin az ya da fazla tüketilmesinin de bazı spesifik kanser türlerini tetiklediğine ilişkin çalışmalar olduğunu kaydetti. Taş, "Kahve, yapay tatlandırıcılar, klorlu içme suyu, alkol mesane kanseri; Fazla enerji alımı, sedanter yaşam meme kanseri; Folat eksikliği rahim kanseri; Fazla yağ tüketimi, doymuş yağ, kırmızı et, alkol (özellikle bira), düşük lif, sebze tüketimi, sedanter yaşam kolorektal kanser; Aşırı alkol, sigara, tuzlu turşu gibi gıdalar, düşük vitamin ve mineral alımı, fazla A vitamini tableti kullanımı; ağız içi ve özofagus kanseri; Hepatit virüsü enfeksiyonu, fazla alkol alımı, demir yüklemesi, toksik bileşenlerin birikimi (aflotoksin) karaciğer kanseri; Sigara kullanan kişilerde B-karoten tableti kullanımı akciğer kanseri; Fazla yağ tüketimi, özellikle et kaynaklı doymuş yağ prostat kanseri; Küflenmiş, tütsülenmiş veya tuzlanmış gıdaların fazla tüketimi, ülsere neden olan bakteri ile enfeksiyon mide kanseri oluşumu üzerine olumsuz etki yapmaktadır" diye konuştu.