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Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi!

Giriş Tarihi: 02.04.2018 14:13 Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 14:21
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Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi!
Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi!

38 yaşındaki Charmaine Sahadeo isimli kadın, yaşadığı hastalık yüzünden sokağa dahi çıkamaz hale geldi. Bir an önce kurtulmayı hayal eden Charmaine, eski günlerine geri dönmek istiyor.

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Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi!
Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi!

Trinidad ve Tobago'da yaşayan 38 yaşındaki Charmaine Sahadeo isimli kadının vücudu doğum yaptıktan sonra baloncuk benzeri lerle kaplandı.

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Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi!
Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi!

Aşırı bir nörofibromatozis vakasından muzdarip olan kadının tüm yüzünü kaplayan yumrular büyük ağrılara sebep oluyor.

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Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi!
Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi!

Talihsiz kadın hep böyle bir hastalığa sahipti ancak ikinci çocuğunu doğurduktan sonra leri hızlı bir biçimde büyüyüp çoğalmaya başladı. Geçirdiği iki ameliyat da kadının tümörlerinin büyümesini durduramadı.

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Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi!
Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi!

Okulda zorbalığa uğrayacaklarından korktuğu için çocuklarını okula dahi gönderemeyen kadın, umutsuzca tıbbi bir çözüm arıyor.

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Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi!
Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi!

Özellikle bacağındaki lerin büyük bir acıya yol açtığını söyleyen kadın, birinin kendisine yardım etmesini umduğunu söylüyor.

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Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi!
Hastalığı yüzünden tanınmaz hale geldi!

Sadece yüzünden ve kafasında 3 binden fazla ü olduğunu anlatan Charmaine, en korktuğu şeyin gözlerini kaybetmek olduğunu söylüyor. 3 yıl önce kocasından ayrılan kadın çalışamadığı için çocuklarına bakmakta güçlük çekse de "Ben mutlu bir insanım, asla intiharı düşünmedim" diyor.4

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