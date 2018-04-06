Kanserin önlenmesi mümkün olan bir hastalık olduğunu kaydeden Dr. Canbay, "Önlenemediği durumlarda, başımıza geldiğinde de tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Karın içinden başlayan kanserler karın zarına yayıldığında veya karın zarından direkt başlayan kanserlerde artık önlenebilir ölüm sebepleri arasında sayılmaktadır. Sonuçlar giderek yüz güldürmeye başlamıştır. Kolon ve rektum kanserine bağlı ölümlerin beşte ikisi, mide kanserine bağlı ölümlerin onda biri ve yumurtalık kanserine bağlı ölümlerin beşte üçü önlenebilir" dedi.





"HASTALAR, SICAK KEMOTERAPİ İLE BİR ŞANS YAKALIYOR"

Dr. Emel Canbay, "Kalın bağırsak (kolon kanseri ve rektum kanseri), mide, karın zarı (mezotelyoma), yumurtalık (over), apandisit (Psödomiksoma Peritonei)- pankreas kanser hastalarının tedavi şansı olmadığı düşünülen pek çok kanser hastasının bu yöntem ile cerrahi ve ameliyat esnasında ısıtılmış sıcak kemoterapi sayesinde bir şans yakalayabiliyor. Hastaların bir kısmının yaşam süresi uzamakla beraber iyileşmeleri ve tedavi olmaları da görülebiliyor. Bu yöntem karın içerisinde yayılım göstermiş olan Kalın bağırsak (kolon kanseri ve rektum kanseri), mide, karın zarı (mezotelyoma), yumurtalık (over), apandisit (Psödomiksoma Peritonei)- pankreas kanser hastalarının tedavilerinde uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.





"KANSERLERİN YAKLAŞIK YARISINDA KARIN İÇİNE VE KARIN ZARINA YAYILIM OLMAKTA"

Sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi kesinlikle alanında uzman bir cerrah tarafından yapılması gerektiğinin altını çizen Dr. Canbay, "Karın içinden başlayan kanserler karın zarına yayıldığında veya karın zarından direkt başlayan kanserlerde artık önlenebilir ölüm sebepleri arasında sayılmaktadır. Sonuçlar giderek yüz güldürmeye başlamıştır. Karın içindeki organlar olan kolon ve rektumdan ve mideden ve yumurtalıklardan ve safra kesesi ve pankreasdan başlayan kanserlerin yaklaşık yarısında karın içine ve karın zarına yayılım olmakta ve bu hastalar bu nedenle kaybedilmektedirler. Karın içinden başlayan ve başka yere sıçramayan kanserler artık ameliyat ve ameliyat esnasında uygulanan sıcak kemoterapi yöntemi ile tedavi edilebiliyorlar" şeklinde konuştu.

Karın zarına yayılan ve önlenebilir olan bu durumun, kolon ve rektum kanserli ve mide kanserli ve yumurtalık kanserli hastaların tedavisinde artık kullanımı başladığını kaydeden Dr. Canbay, "Bu karın içine yayılmayı önleyici pro-aktif ve proflaktik anlamda koruyucu şekilde ısıtılmış kemoterapinin ameliyat esnasında karın içine kemoterapi uygulayarak yayılımı önlenebilmektedir" dedi.