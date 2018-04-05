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deyip geçmeyin! 3'den fazla oluyorsa...

Sık tekrarlayan lara dikkat! Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Ferzan Aytuğ, “ 3 ataktan fazla geçiriliyorsa altta yatan nedenleri araştırmak gerekir” diyor. Zira sık tekrarlayan aftlar, bazı ciddi hastalıkların ilk bulgusu olabiliyor. Dr. Aytuğ, Behçet hastalığı, Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları, kan hastalıkları, romatizmal hastalıklar ve glutene hassas bağırsak hastalığının bu hastalıklar arasında yer aldığını belirtiyor.

Giriş Tarihi: 5.4.2018 16:13 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 16:14
Aft deyip geçmeyin! Yılda 3'den fazla oluyorsa...

Kendi minicik ama acısı büyük! Ağızda çıkmayagörsün; ne konuşturuyor ne yemek yediriyor hatta ne de uyutuyor. Harareti birkaç gün sonra geçiyor ama o güne kadar da yakıp geçiyor. Ortası beyaz kenarları kırmızı, düğme şeklinde delinmiş görünen ağrılı yaralara "" deniliyor. En sık görülen ağız hastalığını oluşturuyor. Toplumda görülme sıklığı ise yüzde 20'yi buluyor. Çıktıkları dönemde hastaların yaşam kalitesini son derece bozan aftlar, birçok nedenden ortaya çıkabildiği gibi kimi zaman da hiç nedensiz yere ortaya çıkıveriyor. Ama çıkış nedeni çok tehlikeli olan aftlar da var!

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Aft deyip geçmeyin! Yılda 3'den fazla oluyorsa...
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