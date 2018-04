Kuruyan saçlarınıza argan ve zeytinyağı ile masaj yapın

BUGÜN NELER OLDU

Kış aylarının geride kaldığı bu günlerde, doğayla birlikte bizlerde de yenilenme isteği başlıyor. Özellikle kış boyunca kapalı alanlarda geçirilen uzun saatlerde havasız kalan cildimiz ve saç larımız için şimdi yenilenmenin tam zamanı. Yaza sağlıklı ve güzel olarak girebilmek içinse bugünlerde alınan önlemler altın değerinde. Uzmanlar, yaza sağlıklı ve ışıl ışıl parlayan bir ciltle girebilmek için önerilerde bulundu...Mevsim geçişlerinde, güneşin etkisini göstermeye başlaması ve vücut ritmimizin değişimi ile saçlarda da bir hareketlenme başlıyor. Saçlarımızın, doğal yaşam döngüsüne bağlı olarak günde ortalama 100 tel dökülmesi normaldir. Ancak mevsim geçişlerinde, özellikle bahar aylarında bu dökülme oranı artıyor. Saç dökülmesinin; demir eksikliği, beslenme bozukluğu, protein alımının yetersizliği, vitamin eksikliği, hormonal nedenler, aşırı stres ve metabolik düzensizlikler gibi birçok nedeni olabiliyor. Saçların aşırı ve uzun süreli dökülmesi durumlarında dermatoloji uzmanları tarafından, çeşitli laboratuvar tetkikleri yapılarak altta yatan nedenlerin araştırılması gerekiyor. Eğer altta yatan sistemik bir hastalık veya eksiklik yok ise, kış mevsimi sonrasında saçımız ve derimizde gözlenen sorunları giderebilmek için yapabileceklerimiz şunlardır:Saçları her gün sıcak suyla yıkamak, her yıkayışta iki defadan fazla şampuanlamak ve sıcak hava üreten fön makinaları ile kurutmak; saçtaki nem oranını azaltıyor. Bu tür uygulamalar, saçların beslenmesi için gerekli olan saçlı deri içerisindeki yağ bezlerinde üretilen koruyucu yağ tabakasının aşınmasına ve yok olmasına neden oluyor. Bu nedenle, havaların ısınmaya başladığı günlerde saçlarınızı her gün şampuanlamayın ve kendi kendine kurumasını sağlayın.Saçın; yağlı ve kuru olma özelliğine uygun üretilmiş, pH değeri 5.5 civarında olan ve sülfat içermeyen şampuanlar ile haftada iki-üç kez yıkanması önemlidir. Ayrıca kuruyan saçlarınız için yıkama öncesinde argan yağı, zeytinyağı, vitamin ve çeşitli bitki özlerinden oluşan saç maskeleri ile saçlı deriye masaj yapabilirsiniz. Bu karışımı 30 dakika kadar bekletmek, saçın nemini kazanmasına yardımcı oluyor.Kuruyan cilde nem vermek için kurutucu özelliği olmayan cilt temizleyici ürünlerini tercih edebilirsiniz. Sağlıklı olduğu düşünülen saf beyaz sabun, cildi ve saçı aşırı kurutabiliyor. Bu nedenle, özellikle yaz aylarının yaklaştığı bugünlerde cildinizi daha da kurutan bu tip ürünlerden uzak durmalısınız. Cildinizi nemlendirmek için cilt dokunuza uygun A, C ve E vitamininden zengin, doğal nemlendirici kullanabilirsiniz.Cildiniz için kullandığınız yıkama jeli ve nemlendirici türü ürünler; yaşınıza, cildinizin yağlanma oranına, akne ve leke olması durumuna göre farklılık göstermelidir. Herkesin her ürünü kullanması doğru değildir. Bu nedenle arkadaş tavsiyesi ile bu tip malzemeleri almaktan uzak durunİlkbahar, tabiatta olduğu gibi bedenimizde ve ruhumuzda canlanma, yenilenme, arınma, temizlenme ve yaz mevsimine uyumlanma dönemidir. Beden ve ruhun birlikte tam sağlıklı hali, beraberinde güzel ve genç bir cilde sahip olmak demektir. Cildimiz en büyük organımızdır; biz sağlıklıysak cildimiz de güzeldir. Güzel ve genç bir cilt için günlük disiplinimiz, yaşam tarzımız, beslenmemizin dengeli olması ve düzenli uyumak çok önemlidir. Kış mevsiminde, hava şartları ve günün kısa olması nedeniyle fiziksel aktivitemiz azalır. Bahar ile birlikte canlanan doğada yürüyüş yapmak, aynı zamanda yaşam enerjimizi de artıracaktır. Bol su içmek, Omega 3 içeren besinler tüketmek, karbonhidrat tüketimini azaltmak; bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi cildin kalitesini de artıracaktır. Soğuk hava cildi kurutur, matlaştırır. Yıpranan cildi yaz aylarına, sıcak günlere hazırlamak için sağlık disiplinleri ile birlikte medikal estetik bakımlar daha da önem kazanır. Matlaşan deri, meyve asidi uygulamaları ile pürüzsüzleştirilir, nem ve yağ dengesi sağlanır. PRP uygulamaları ile cildin bağışıklığı artırılır. Mezoterapiler ile cilt için gerekli vitaminler, nem veren maddeler, mikroenjeksiyonlar ile deri altına verilir. Ozonterapi uygulamaları ile de arınma, detoks sağlanır, cildin kalitesi artırılır. Klinik tedaviler, mutlaka ev bakımları ile desteklenmelidir. Günlük bakımda cilde uygun dermakozmetikler ile temizlik ve nemlendirme ihmal edilmemelidir.Yaşın ilerlemesi, kimyasal içeren kozmetik malzemelerin veya ilaçların kullanılması, doğal olmayan yollardan bronzlaşmak; ciltte renk değişimine ve lekelere sebep olur. Bahar mevsimi ile birlikte açık havada daha fazla vakit geçirmek isteriz, bu durumda da yüzümüz daha fazla güneşe maruz kalır. Güneş, ruh sağlığımızı her zaman olumlu yönde etkiler. Bu pozitif etkinin cilt lekesine dönmemesi için güneş koruma ürünlerinin düzenli kullanımı ve gün içinde tekrarlanması önemlidir. Tabii bu lekeleri ortadan kaldırmak için neyin sebep olduğunu da tespit etmek gerekir. Bağışıklığı artırılmış, bakımlı, nemli ciltler; lekeye daha dirençlidir.