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Giriş Tarihi: 18.04.2018 20:30 Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 22:00
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Gastrite iyi gelen yiyecekler

Mide zarında iltihap oluşması sonucu meydana gelen , Helicobacter pylori adı verilen ve mide üzerinde zararlı etkiler gösteren bakteri nedeni ile gelişmektedir.

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Gastrite iyi gelen yiyecekler

Mide dokusunun çeşitli alanlarına yerleşen Helicobacter pylori bakterisi, yerleştiği yerde iltihaplanmaya sebep olmaktadır. Fakat bazen de, Helicobacter pylori bakterisinden bağımsız olarak diğer bazı faktörlere bağlı olarak da gelişebilen , steroid olmayan anti-iltihap ilaçlar veya aspirin, kronik kusma durumu, bazı bağışıklık sistemi hastalıkları, stres ve üzüntü gibi psikolojik koşullar, aşırı alkol tüketimi, sigara kullanımı ve birtakım gıda alerjileri nedeni ile gelişebilmektedir.

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Gastrite iyi gelen yiyecekler

in tipik belirtileri ise, hazımsızlık, mide ekşimesi, karın ağrısı, hıçkırık, iştahsızlık, bulantı, kanlı kusma ve koyu renkli dışkı şeklindedir. İhmal edilen ve uzun süre boyunca tedavi edilmeyen gastrit, mide iç yüzeyinde yaraların oluşmasına neden olan ve peptik ülser olarak adlandırılan diğer bir mide hastalığına sebep olmaktadır.

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Gastrite iyi gelen yiyecekler

Bazı besinlerin sürekli olarak tüketilmesi ya da daha az miktarda tüketilmesi şeklinde, ilaçlara ek olarak tedavisi desteklenmektedir. Alkollü ve kafeinli içecekler, beyaz ekmek, makarna, çikolata, kakao, şeker ve çay gibi rafine gıdalar, kızartma, cips, çerez ve hamur işleri gibi trans yağ içeren gıdalar, baharatlı yiyecekler, domates, acı pul biber, kırmızı acı toz biber, turşu, çok tuzlu besinler ile, limon, portakal ve mandalina gibi asit içeriği yüksek besinler ise, gastritli midenin sağlığı için faydalı değil aksine oldukça zararlıdır.

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Gastrite iyi gelen yiyecekler

GASTRİTE İYİ GELEN YİYECEKLER NELERDİR?

Bazı yiyecekler in tetiklenmesine neden olurken bazı besinler ise, tedavisine ve iyileşme sürecine katkı sağlamaktadır. Buna göre, gastrite iyi gelen bazı yiyecekler şu şekildedir;

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Gastrite iyi gelen yiyecekler

AZ YAĞLI PROTEİNLER

Amino asitlerin birbirine bağlanması sonucu meydana gelen protein, büyük organik bileşiklerdir. Vücuttaki çoğu metabolik faaliyete katılan protein, vücut için yaşamsal öneme sahip olan bir bileşen olmasının yanı sıra, vücuda enerji sağlamasına ve hücre yenilenmesine de yardımcı olmaktadır. Fakat hastaları için uygun protein tüketimi, az yağlı besinlerden gelen proteindir. Çünkü çok yağlı proteinler, mide asidinin üretimini artırmakta ve mide zarındaki iltihaplanmanın yara oluşumuna (ülsere) dönüşmesine neden olmaktadır. Bundan dolayı, yağlı et ürünleri yerine yağsız et, balık, tavuk ya da soya fasulyesi, baklagiller ile az yağlı süt ürünleri gibi yağ oranı daha düşük olan proteinleri tercih etmek, gastrit için faydalı olacaktır.

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Gastrite iyi gelen yiyecekler

KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Koyu yeşil yapraklı sebzeler, A vitamini, C vitamini, K vitamini ve folat (B-9 vitamini) bakımından zengin olmasının yanı sıra, demir ve kalsiyum gibi mineraller bakımından da zengindir. Tüm bu vitaminler ve mineraller ise midenin kendi kendini tedavi edebilmesine destek oldukları için, e de iyi gelmektedirler. Hatta koyu yeşil yapraklı sebzeler, gastrit tedavisi boyunca tüketilmekle sınırlı kalmayıp, sonrasında da hastalığın yeniden tekrarlamaması için düzenli olarak tüketilmelidir. Brokoli, lahana, kara lahana, Brüksel lahanası, ıspanak, yeşil fasulye, kuşkonmaz ve bezelye gibi sebzeler ise, gastrite iyi gelen koyu yeşil yapraklı sebzelerden bazılarıdır.

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