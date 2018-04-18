Gastrite iyi gelen yiyecekler

Bazı besinlerin sürekli olarak tüketilmesi ya da daha az miktarda tüketilmesi şeklinde, ilaçlara ek olarak gastrit tedavisi desteklenmektedir. Alkollü ve kafeinli içecekler, beyaz ekmek, makarna, çikolata, kakao, şeker ve çay gibi rafine gıdalar, kızartma, cips, çerez ve hamur işleri gibi trans yağ içeren gıdalar, baharatlı yiyecekler, domates, acı pul biber, kırmızı acı toz biber, turşu, çok tuzlu besinler ile, limon, portakal ve mandalina gibi asit içeriği yüksek besinler ise, gastritli midenin sağlığı için faydalı değil aksine oldukça zararlıdır.