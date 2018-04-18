Gastrite iyi gelen yiyecekler

AZ YAĞLI PROTEİNLER

Amino asitlerin birbirine bağlanması sonucu meydana gelen protein, büyük organik bileşiklerdir. Vücuttaki çoğu metabolik faaliyete katılan protein, vücut için yaşamsal öneme sahip olan bir bileşen olmasının yanı sıra, vücuda enerji sağlamasına ve hücre yenilenmesine de yardımcı olmaktadır. Fakat gastrit hastaları için uygun protein tüketimi, az yağlı besinlerden gelen proteindir. Çünkü çok yağlı proteinler, mide asidinin üretimini artırmakta ve mide zarındaki iltihaplanmanın yara oluşumuna (ülsere) dönüşmesine neden olmaktadır. Bundan dolayı, yağlı et ürünleri yerine yağsız et, balık, tavuk ya da soya fasulyesi, baklagiller ile az yağlı süt ürünleri gibi yağ oranı daha düşük olan proteinleri tercih etmek, gastrit için faydalı olacaktır.