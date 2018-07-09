Güneş yaz aylarında çocuğunuzun kabusu olmasın!

Yaz tatilinin çocuklar için eğlence fırsatı olduğunu ancak güneş çarpması, güneş yanığı, sıvı kaybı, ishal, böcek ısırığı, düşme gibi sorunların eğlenceli dönemi ızdıraba çevireceğini söyleyen Çağlar, tatile giden ebeveynlere, çocuk sağlığında dikkat edilmesi gereken konularda önerilerde bulundu.



ÇOCUĞUNUZUN GÜNEŞE ÇIKACAĞI SAATLERE DİKKAT EDELİM

Yaz aylarında yaşanan en önemli problemin güneş çarpmaları olduğunu belirten Çağlar, her ne kadar D vitamini kaynağı olsa da, güneşin dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde dışarıda kalınmaması önerisinde bulundu. Çağlar, "Kanserojen etkisi olan güneş ışınları ayrıca ciltte lekelenme ve erken yaşlanma gibi sorunlara da sebep olur. Bu nedenle çocuğunuzun dışarı çıkacağı saatlere dikkat etmelisiniz. 11.00 - 16.00 saatleri arasında asla güneşe çıkartmayın. Güneşe çıkacağı zaman dilimini 15 dakikayla başlatıp yavaş yavaş arttırın. Deniz kenarında gölgede otururken ve denizde geçirilen zamanlarda da güneşe maruz kaldığını unutmayın" diye konuştu.

Çocukların güneş yanıklarından korunması için güneş koruyucu kremlerin kullanılması gerektiğini de kaydeden Çağlar, "Çocuklarınızı güneşe çıkartmadan 20 dakika önce en az 30 faktör UV koruyucu kremler sürün ve etkisinin 3-4 saat olduğunu unutmayın. Bebeklerde ve açık renkli çocuklarda kremler 50 faktör olmalı. Çocuğunuzun kafasında geniş siperlikli bir şapka ve uygun UV korumalı gözlük olmasına özen gösterin" dedi.





BOL SIVI ALINMASINA DİKKAT EDELİM

Diğer bir problemin de terleme yoluyla sıvı kaybı ve buna bağlı ortaya çıkan su ihtiyacı olduğunu vurgulayan Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bebekler de susuzluklarını ifade edemez. Küçük çocuğunuz varsa öğün aralarında mutlaka su teklif edin. Çocuklarınızın sıvı ihtiyacını çay, kola ve diğer yapay içeceklerle değil su, ayran gibi içeceklerle karşılayın."



AÇIK RENKLİ GİYSİLER TERCİH EDİN

Öte yandan, giysi seçimi konusuna da dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Çağlar, tercihin ince, pamuklu bol ve açık renkli kıyafetlerden yana kullanılması gerektiğini belirtti.





SEBZE VE MEYVELERİ TEMİZ SUYLA YIKAYIN

Yaz aylarında su ve besin hijyeninin önemli olduğuna dikkat çeken Çağlar, açık suların ve bunlarla yapılmış buzların kullanılması, bu sularla yıkanan sebze, meyvelerin tüketilmesi kusma, ishal ve sıvı kaybı ile seyreden hastalıklara davetiye çıkarttığını söyledi. Çağlar, şunları söyledi:

"Yazın sütlü, yumurtalı ve tavuklu besinler çok daha kısa sürede ve kolaylıkla bozulur. Bu nedenle bu tip yiyecekleri dış ortamda bekletmeden hızlı bir şekilde tüketmek gerekir. Ayrıca açıkta satılan gıdalar ve açık büfelerde uzun süre sıcakta bekleyen yiyecekler de mikrop üremesi için uygun bir ortam haline gelir" ifadelerine yer verdi. Murat Çağlar, "Dondurma, çocukların en sevdiği yiyeceklerin başında gelir. Aslında faydalı bir besin olan dondurma uygun şartlarda saklanmadığında besin zehirlenmesine neden olan en önemli faktörlerden biri haline gelir. Bu nedenle emin olmadığınız yerlerden çocuğunuza asla dondurma almayın."





HAVUZ YERİNE DENİZ

Enfeksiyon ihtimaline karşı havuz yerine denizin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Çağlar, "Hijyen tedbirleri alınsa da havuzlardan hepatit A, cilt mantarı, üriner enfeksiyon, dış kulak yolu enfeksiyonu, konjonktivit gibi hastalıkların buluşması mümkün. Bu nedenle eğer seçim yapma şansınız varsa denizi tercih edin. Deniz ya da havuzdan çıktıktan sonra, çocuğunuza mutlaka duş aldırın. Havuza sokmadan önce ayaklarını mantara karşı özel solüsyonlu sularla yıkayın. Yüzücü gözlüğü ve kulak tıpası kullandırın" ifadelerini kullandı.

Çağlar, son olarak, basit yaz rahatsızlıklarında çocuklara bol sıvı takviyesi yapılması gerektiğini, ancak ağır seyreden güneş çarpmalarında en yakın hastaneye başvuru yapılmasını önerdi.